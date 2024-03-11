«Не буду врать». Яннис Адетокунбо сделал неожиданный выбор, обсуждая НБА и Евролигу

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Джеймс Харден отреагировал на рекорд Майка Джеймса по очкам в Евролиге

Джеймс Харден Фото: Getty Images

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Джеймс Харден отреагировал на историческое достижение соотечественника Майка Джеймса в Евролиге.

Джеймс, выступающий за французский «Монако», стал лидером по количеству набранных очков в истории турнира (4457), опередив грека Вассилиса Спанулиса.

«Он умеет играть. Он был моим напарником в «Бруклине». Майк проделал большую работу за свою карьеру, и, когда не получилось в НБА, он не опустил голову. Он продолжил работать. И в результате у него больше всего очков за рубежом. Привет ему», — сказал Харден в интервью журналисту Clutch Points Томеру Азарли.

Яннис Адетокунбо признался, что не смотрит матчи НБА

Яннис Адетокунбо Фото: Getty Images

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признался, что предпочитает смотреть матчи Евролиги вместо игр Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я не смотрю НБА, смотрю «Панатинаикос» и «Олимпиакос». Не буду врать, смотрю не все игры, только основные моменты. Думаю, что «Панатинаикос» на третьем месте, а «Олимпиакос» четвёртый. Я желаю успеха обоим клубам и надеюсь, что Костас (брат Янниса. — Прим. «Чемпионата») вернётся здоровым и сильным, способным сделать всё, что в его силах, для своей команды, поможет выиграть как можно больше игр. Как я уже сказал, я желаю обеим командам всего наилучшего. Я наблюдаю, мне это очень нравится», — приводит слова Адетокунбо сайт Eurohoops.

В таблице регулярного чемпионата Евролиги «Панатинаикос» занимает третье место, а «Олимпиакос» — пятое. Брат Адетокунбо Костас является тяжёлым форвардом клуба из Афин.

Симоне Фонтеккио побил личный рекорд результативности за матч — больше, чем ранее в Евролиге

Симоне Фонтеккио Фото: Getty Images

Итальянский форвард «Юты Джаз» Симоне Фонтеккио в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (142:121) установил новый личный рекорд по количеству очков за матч.

«Юта» на выезде встречалась с «Наггетс». Победу одержали хозяева паркета со счётом 142:121. Несмотря на проигрыш своей команды, Фонтеккио провёл самый результативный матч в карьере, набрав 27 очков. Предыдущее достижение форварда было установлено в сезоне-2020/2021, во времена его выступления в Евролиге за берлинскую команду «Альба».

В текущем сезоне Фонтеккио провёл 62 матча, набирая в среднем по 10,1 очка за игру. «Юта Джаз» в данный момент находится на 12-м месте в турнирной таблице.

Коди Миллер-Макинтайр быстрее всех в истории Евролиги оформил 200 ассистов

Коди Миллер-Макинтайр Фото: euroleaguebasketball.net

Американский разыгрывающий «Басконии» Коди Миллер-Макинтайр стал игроком, быстрее всех в истории Евролиги оформившим 200 передач. Это произошло в матче с берлинской «Альбой». Миллер-Макинтайр оформил шестой дабл-дабл в этом сезоне (14 очков и 10 передач) и обеспечил победу своей команды со счётом 88:71.

Бывшему игроку «Газиантепа» и белградского «Партизана» понадобилось всего 28 матчей, чтобы достичь такого количества результативных передач, в то время как прошлогоднему разыгрывающему «Басконии» Дариусу Томпсону потребовалась 31 встреча в этом соревновании.

Отметим, что в нынешнем сезоне европейского чемпионата разыгрывающий «Басконии» уже дважды становился лучшим игроком тура.

Майк Джеймс назвал любимых игроков за всю историю Евролиги

Майк Джеймс Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Лучший бомбардир в истории Евролиги Майк Джеймс рассказал, кто из игроков, выступающих в главном европейском турнире, ему нравится больше всего.

«Когда я только пришёл в лигу, мне очень нравились Серхио Льюль, Нандо Де Коло, Милош Теодосич, Кит Лэнгфорд, Тайриз Райс, Малькольм Дилэйни… Спанулис был прекрасен для наблюдения, Диамантидис был потрясающим», — приводит слова Джеймса Eurohoops.

Команда Джеймса, «Монако», вечером 7 марта победила «Црвену Звезду» со счётом 98:80, а сам защитник стал самым результативным игроком, набрав 20 очков. Американский баскетболист побил рекорд Евролиги по общему количеству очков, ранее принадлежавший греку Спанулису (4455). Новое достижение — 4464 очка.

Майк Джеймс рассказал, где легче набирать очки — в НБА или в Евролиге

Майк Джеймс Фото: euroleaguebasketball.net

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс, на днях ставший лучшим бомбардиром в истории Евролиги, рассказал, где, по его мнению, легче набирать очки — в НБА или в Европе.

«То, как устроена игра в Европе, с правилами, меньшей площадкой и отсутствием защитных трёх секунд, на самом деле делает задачу забить гораздо сложнее, чем в НБА. Игра здесь немного интенсивнее.

Переезд в Европу позволил мне повзрослеть ещё быстрее. Я и так взрослел быстрее, чем большинство окружающих меня людей, но теперь, оказавшись здесь, мне пришлось быть самостоятельным. Мне пришлось начинать с нуля и строить себя изо дня в день.

Это позволило мне повзрослеть, вырасти и разобраться в себе. Пройти через боль и трудности, хорошие и плохие времена. Это позволило мне понять, кем я являюсь, в самом начале жизни», — приводит слова Джеймса Eurohoops.