«Жёсткий и матёрый». «Локомотив-Кубань» серьёзно усилился перед плей-офф Единой лиги

Накануне краснодарский «Локомотив-Кубань» объявил о подписании защитника Патрика Миллера — очень опытного американца, который поиграл во множестве европейских команд. Было очевидно, что финалисты прошлого сезона Единой лиги ВТБ серьёзно настроены на предстоящий плей-офф, и этим приобретением красно-зелёные лишь подтвердили это. «Чемпионат» подготовил материал о новичке железнодорожников.

Патрик Миллер Фото: fiba.basketball

Патрик Миллер родился 22 мая 1992 года (31 год) в Чикаго. Свой баскетбольный путь он начал в местной школе Hales Franciscan, где в выпускной год стал лучшим игроком Католической лиги, набирая в среднем 22,6 очка и 3,8 передачи. Для выступления в NCAA он выбрал университет Tennessee State, где первые три сезона бок о бок играл вместе с Робертом Ковингтоном — действующим игроком «Филадельфии» из НБА. После ухода Ковингтона Миллер стал главным игроком студенческой команды, набирая в выпускной год 23,7 очка, 4,5 подбора и 4,1 передачи в среднем за матч. Однако его перформансы не привлекли клубы НБА, и он не был выбран на драфте 2014 года.

Его профессиональная карьера началась в Турции. После NCAA он подписал контракт с «Бешикташем», однако, сыграв всего три матча Еврокубка, покинул команду и присоединился к «Ешилгиресуну» из второй турецкой лиги, с которым впоследствии выиграл чемпионат. После дебютного сезона в профессиональном баскетболе Миллер всё же решил вернуться на родину и принял участие в драфте G-Лиги НБА, на котором был выбран командой Oklahoma City Blue, но сразу же обменян в Texas Legends. Следующий розыгрыш он начал также в Лиге развития за Sioux Falls Skyforce, однако концовку сезона провёл в доминиканском клубе «Леонес де Санто Доминго».

Сезон-2017/2018 Патрик начал в составе сербского «Партизана», но по ходу чемпионата вернулся в Турцию — в «Газиантеп». В сезоне-2018/2019 был немецкий «Ульм», в сезоне-2019/2020 — французский «Бузалак». Сезон-2020/2021 Миллер провёл в израильском клубе «Ирони», и этот чемпионат стал для американца одним из лучших в карьере. Он был лидером команды и смог довести её до победы в Кубке Европы, попутно пройдя в полуфинале российскую «Парму». Он стал лучшим игроком турнира по результативности и передачам. Следующий сезон Патрик провёл в составе литовского «Ювентуса», став лучшим скорером местного чемпионата. В сезоне-2022/2023 американец защищал цвета немецкого «Бамберга», а действующий начал в составе австралийского клуба «Кэрнс Тайпанс». Теперь — он в Лиге ВТБ.

Специально для «Чемпионата» американец прокомментировал свой переход в российскую команду.

Патрик Миллер защитник «Локомотива-Кубань» «Локо» — большой и великий клуб, я хочу помочь ему одержать победы. Я достаточно знаю о клубе, даже играл против «Локо» пару раз в своей карьере. С моим приездом команда получит жёсткого, матёрого баскетболиста, который может влиять на игру различными способами — набором очков, взаимодействием с партнёрами, надёжной защитой, своей энергией и лидерскими качествами. Я хочу приехать и как можно быстрее влиться в команду, добавить своим появлением к тому успешному, что уже есть, требуемое и недостающее».



Громко и самоуверенно, не правда ли? Тем интереснее будет. Так какой же Патрик Миллер баскетболист на паркете?

Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube. Права на видео принадлежат National Basketball League.

Американец является классическим защитником, первая опция которого — таскать мяч и по возможности врываться под кольцо. Он также может атаковать со средней дистанции, а вот трёхочковые броски — не его конёк. Он, безусловно, иногда атакует из-за дуги, но это точно нельзя назвать его фирменным стилем.

Бывший скаут ЦСКА и сборной России Денис Годлевский в своём телеграм-канале уже успел более подробно разобрать новобранца краснодарцев. Он отмечает, что Миллер более 36% своих атак завершает как раз после пик-н-ролла. Также он активно использует раннее нападение, хорошо бросает с места и в крайнем случае может разобраться с соперником один в один. У Патрика хороший дриблинг и высокий прыжок, этим, по словам Годлевского, он чем-то напоминает лидера УНИКСа Ненада Димитриевича.

Вес Миллера составляет чуть более 90 килограммов на 185 сантиметров, что даёт ему возможность прилично потолкаться, в том числе при проходе под кольцо. В Австралии, где в этом сезоне играл Миллер, планка контакта поставлена достаточно высоко. Однако в Единой лиге, возможно, на первых порах это может стать если не проблемой для него, то моментом, к которому нужно будет привыкать и адаптироваться. Игра американца не строится от паса, но при удобном случае ему не составит труда наградить партнёра передачей. В защите Миллер не делает чего-то сверхъестественного, но и проходной двор через него не организуешь.

Если резюмировать: Миллер точно усилит «Локомотив» в плей-офф. В Краснодаре сделали выводы из прошлогоднего опыта, когда команде не хватало опытного первого номера. Сейчас же в постсезоне такой проблемы не будет. Патрик сможет и взять инициативу на себя в нужный момент, и отойти на второй план для командного успеха.

Ещё больше мнений автора можно найти в его телеграм-канале — «Чёрным по Оранжевому».