Победит сильнейший! Всё, что нужно знать о «Финале четырёх» Кубка России

15-17 марта в Екатеринбурге пройдет «Финал четырёх» 23-го Кубка России по баскетболу. «Уралмаш», «Зенит», МБА и действующий обладатель титула «Пари Нижний Новгород» будут бороться за трофей. «Чемпионат» подготовил материал о решающей стадии турнира.

Начнём с цифр и фактов:

все участники «Финала четырёх» ранее уже играли в решающей стадии турнира, но победу одерживал только «Пари НН» (2023);

шесть раз хозяева «Финала четырёх» становились обладателем Кубка России: 2004-й и 2016-й («Парма», Пермь), 2005-й и 2010-й (ЦСКА, Москва), 2012-й («Красные Крылья», Самара) и 2018-й («Локомотив-Кубань», Краснодар);

в третий раз в истории «Финал четырёх» Кубка России будет проводиться в Екатеринбурге. Ранее это было в 2004 и в 2017 годах;

во второй раз в истории в полуфиналах Кубка России сыграют четыре команды Единой лиги. Впервые такое было в сезоне-2013/2014 (УНИКС — «Химки», «Красный Октябрь» — «Локомотив-Кубань»);

участниками предварительного этапа стали 37 команд — восемь команд Единой лиги ВТБ, 13 команд Суперлиги, семь команд Высшей лиги, а также девять молодёжных/любительских команд;

с учётом «Ф4», в этом розыгрыше Кубка России будет сыграно 69 матчей.

Теперь непосредственно о командах.

МБА

МБА Фото: РФБ

Столичный клуб в прошлом сезоне впервые в своей истории пробился в «Финал четырёх» Кубка России, но в полуфинале уступил хозяину мини-турнира — «Зениту». В матче за третье место коллектив Василия Карасёва без проблем переиграл «Химки». В этом году в полуфинале МБА будет противостоять действующему обладателю титула — «Пари НН». В случае если команда Карасёва пройдёт нижегородцев, она станет первым московским клубом с 2010 года, который сыграет в финале Кубка России. 14 лет назад ЦСКА обыграл УНИКС в решающем матче турнира. Также стоит отметить, что МБА меньше всех очков пропускает в этом розыгрыше Кубка России — 50,5 очка в среднем за четыре матча. Ещё одна отличительная черта столичной команды — отсутствие легионеров в команде. Стоит напомнить, что по регламенту Кубка России в заявке команды на матч могут находиться два легионера (игроки из Беларуси легионерами не являются).

«Зенит»

«Зенит» Фото: РФБ

В прошлом году «Зенит» был хозяином «Финала четырёх», но ему это не помогло — Лукич и компания оказались сильнее в финале. Прошлогодний финал вполне может повториться уже в Екатеринбурге, но для этого петербуржцам нужно переиграть в полуфинале «Уралмаш» на его домашнем паркете. Команда Хавьера Паскуаля подходит к «Финалу четырёх» в качестве самой результативной команды Кубка России — 90,0 очка в среднем после четырёх встреч. Отдельно стоит отметить, что по итогам двухматчевого противостояния с «Тамбовом» в 1/8 финала петербуржцы победили с общим счётом 181:107. Разница в 74 очка является крупнейшей в отдельно взятом противостоянии в текущем розыгрыше Кубка России. На предыдущих стадиях у сине-бело-голубых в качестве легионера был лишь Трент Фрейзер. Теперь же ему компанию составит центровой Винс Хантер.

«Уралмаш»

«Уралмаш» Фото: БК «Уралмаш»

Уральцы лишь раз принимали участие в «Финале четырёх» Кубка России — это произошло четыре года назад. Команда Ростислава Вергуна подходит к «Ф4» в качестве лучшей команды Кубка России по проценту реализации трёхочковых — 42,6% за четыре встречи. Стоит отметить, что «Уралмаш» в рамках Единой лиги ВТБ и Кубка России выиграл 9 из 10 последних матчей на своём паркете. Защитник команды Антон Глазунов в 2019 и 2020 годах попадал в символическую пятёрку Кубка России в качестве игрока «Самары», а Никита Балашов попал в символическую пятёрку Кубка России в 2012 году, когда защищал цвета «Красных Крыльев». В статусе легионеров, как и на стадии четвертьфинала, за клуб из Екатеринбурга сыграют Стэнли Уиттакер и Октавиус Эллис.

«Пари Нижний Новгород»

«Пари Нижний Новгород» Фото: РФБ

У нижегородцев откровенно не задался сезон в Единой лиге ВТБ, но это точно не помешает им в защите звания действующего обладателя Кубка России. Из прошлогоднего «золотого» состава в «Пари НН» остались семь баскетболистов — Евгений Бабурин, Михаил Беленицкий, Дмитрий Хвостов, Иван Стребков, Александр Чадов, Антон Понкрашов и Александр Ганькевич. Андрей Воронцевич в 2010 году попадал в символическую пятёрку Кубка России в качестве игрока ЦСКА, а Иван Стребков попал в символическую пятёрку Кубка России в прошлом году. Из легионерского слота «Нижний» отзаявил Алексу Новаковича, за трофей будет бороться американская связка Кендалл Смит — Кейси Шеферд.

Полуфиналы, 15 марта

15:00 «Пари Нижний Новгород» — МБА

17:30 «Зенит» — «Уралмаш»

Матч за третье место, 17 марта

14:00

Финал, 17 марта

17:00

По итогам Кубка России определятся символическая пятёрка турнира и самый ценный игрок (MVP).