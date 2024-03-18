Подарок на юбилей. «Зенит» с третьей попытки завоевал Кубок России

17 марта «Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка России. Защитник петербургской команды Трент Фрейзер был признан MVP «Финала четырёх», а центровой сине-бело-голубых Винс Хантер попал в символическую пятёрку. «Чемпионат» подготовил материал об итогах 23-го розыгрыша Кубка страны.

Сергей Карасёв (слева) и Михаил Беленицкий (справа) Фото: БК «Зенит»

Помимо «Зенита» и «НН», борьбу за титул вели хозяева «Ф4» — екатеринбургский «Уралмаш», а также столичный клуб МБА. Две последние команды уступили в полуфинале и разыгрывали между собой бронзу. По ходу первой половины была равная игра с небольшим перевесом екатеринбургской команды. После большого перерыва «Уралмаш» продолжил владеть инициативой и к середине третьего периода впервые добился двузначного перевеса. Ближе к середине четвертой четверти разрыв достиг 17 очков, после чего стало ясно, что «Уралмаш» своё не отдаст. Как итог — 82:70 в пользу команды Ростислава Вергуна.

В главном матче вечера был ремейк прошлогоднего финала. Год назад «Зенит» принимал «Финал четырёх» в Санкт-Петербурге, но в финале уступил «Нижнему Новгороду» на глазах у своих болельщиков. По сравнению с прошлым сезоном произошли изменения не только в составах команд, но и в положении дел в Единой лиге ВТБ. Если «Зенит» остался одним из фаворитов чемпионат, то у коллектива Зорана Лукича по определённым причинам нынешний сезон не задался.

Финал Кубка России в ДИВСе получился не самым результативным и ярким — ставки были слишком высоки, чтобы иметь право на ошибку. Петербуржцы начали матч с рывка 14:2, и сразу возникло дежавю — как будто повторялась картина полуфинала с «Уралмашем», когда «Зенит» начал матч с 27:7. Нижегородцы смогли немного подобраться к сопернику и к большому перерыву уступали 11 очков. У обеих команд откровенно не шли броски — процент попаданий был ниже 30, но «Зенит» шёл впереди благодаря кратному преимуществу по количеству штрафных бросков (12/14 против 3/5 после первой половины).

В третьей четверти «НН» попытался выправить ситуацию и даже выиграл её. В заключительной четверти подопечные Лукича сократили отставание до пяти очков, но большего добиться не смогли. 64:55 — и «Зенит» с третьей попытки завоёвывает свой первый в истории Кубок России. Петербуржцы стали 13-ми обладателями трофея. Наибольшее количество раз национальный кубок выигрывал ЦСКА (4), «Нижний Новгород» же, в свою очередь, стал командой с наибольшим количеством поражений в финале (4).

«Зенит» хотел взять реванш у «НН», но это точно получилось не самым лёгким способом. Таким мнением в эксклюзивном комментарии «Чемпионату» после финала поделился форвард Георгий Жбанов.

Георгий Жбанов форвард БК «Зенит» «Приятно выиграть официальный трофей в «Зените». Турнир долго шёл, было напряжение вокруг Кубка России, мы хотели взять реванш за поражение в финале Кубка страны прошлого сезона. Эмоции от победы не распирают, как будто бы я ожидал такого результата. Но точно нельзя сказать, что игра была лёгкой. Играть против «Нижнего» всегда тяжело, Зоран Лукич — очень умный тренер. Но сегодня он совершил ошибку — не страховал меня и поэтому отдал золото нам. Почему игра получилась не самой результативной? «Зенит» и «Нижний» — самые защищающиеся команды. Когда я был в «НН» — Лукич всегда требовал жёсткой и агрессивной обороны. Ну а «Зенит» меньше всех пропускает в Единой лиге ВТБ. Сегодня был очень физический баскетбол, мы тратили много сил на движение мяча, комбинации, а на бросок уже оставались минимальные ресурсы. Поэтому процент немного подпортился, но не у меня. Какой икс-фактор этого матча? Мои три трёхочковых броска».

«Этот титул даст уверенность российским ребятам перед плей-офф Единой лиги. Сегодня мы показали, что наши русские ребята не хуже других. Надеюсь, это поможет нам в плей-офф и мы добьёмся чемпионства», — закончил Георгий Жбанов.

MVP «Финала четырёх» стал защитник «Зенита» Трент Фрейзер. Примечательно, что он завоевал эту награду во второй раз подряд. В прошлом году он также был признан самым ценным игроком, несмотря на поражение его команды в финале. В этом году сомнений никаких не было: 15 очков в полуфинале против «Уралмаша» и 18 в финале говорят сами за себя.

В символическую пятёрку «Финала четырёх» попали:

Кейси Шеферд («Пари Нижний Новгород»);

Андрей Воронцевич («Пари Нижний Новгород»);

Винс Хантер («Зенит»);

Октавиус Эллис («Уралмаш»);

Евгений Воронов (МБА).

Для «Зенита» этот титул стал уже вторым в юбилейном для себя сезоне. Перед стартом регулярного чемпионата команда Хавьера Паскуаля взяла Суперкубок Единой лиги ВТБ. И это выносится за скобки победа в домашнем предсезонном турнире Кондрашина и Белова.

Впереди самая важная часть сезона — борьба за чемпионство в Единой лиге. И у «Зенита» есть всё для того, чтобы всерьёз претендовать на титул в нынешнем сезоне. Так представлялось и перед стартом чемпионата: на бумаге петербуржцы считались главными фаворитами турнира, но скомканный старт сезона поставил это под сомнение. Сейчас «Зенит» близок к своему пику, и победа в Кубке России точно должна ещё больше воодушевить клуб с берегов Невы. Особенно это касается российских игроков, которые без игроков уровня Евролиги доказали себе, болельщикам и тренеру, что готовы проявлять себя и дальше по сезону. Финал Кубка России — это индикатор того, что всё самое интересное только начинается.