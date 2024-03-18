Отголоски легендарного Мэджика! Кайри Ирвинг стал главным героем в битве Йокича и Дончича

В ночь на понедельник, 18 марта, в Далласе (США) завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Денвер Наггетс». До этого команды дважды встречались в текущем сезоне в самом Денвере — во всех встречах победы одерживали «Наггетс» сербского центрового Николы Йокича. Но ночью «бродяги» решили не наломать дров окончательно — и это во многом благодаря звёздного разыгрывающему «Маверикс» Кайри Ирвингу.

Традиционно о ходе игры. В первой половине ребята Джейсона Кидда и Майка Мэлоуна, можно сказать, шли равно, а на большой перерыв баскетболисты уходили со счётом 61:58 на табло в пользу гостей. После чего в третьей четверти «Даллас» вполне себе неожиданно забрал 12-минутный отрезок, набрав на восемь очков больше, чем оппонент — 26:18. «Денвер» в заключительные шесть минут ответил рывком 20:4, когда проигрывал с разницей 13 очков. А ведь за 6:50 до конца хозяева вели со счётом 98:85! Да, вышла небольшая оплошность со стороны «Маверикс».

Лука Дончич (слева) и Кайри Ирвинг (справа) Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Как итог, «Наггетс» и вовсе были впереди на последней минуте, но ситуацию исправил словенский разыгрывающий Лука Дончич, попавший за 25 секунд до конца основного времени трёхочковый — 105:105. Защитник Джамал Маррей мог стать главным героем за 4,1 секунды, но не стал тем лицом, о котором мы сейчас бы рассказывали. Затем на сцену вышел Кайри Ирвинг. «Маверикс» ввели мяч из-за боковой в зоне соперника — мяч сразу же попал в руки Ирвинга, который не особо раздумывая исполнил невероятный «скай-хук» на победу и, что самое важное, под сирену!

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Да, этот момент ненароком может отправить некоторых в прошлое — в 1987 год. Во время финальной серии между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» легендарный Мэджик Джонсон исполнил практически аналогичный бросок в четвёртом матче серии (не 100-процентное сходство, но оригинал всяко лучше, верно?). После этого попадания «Лейкерс» повели с комфортным счётом — 3-1. Правда, в следующем матче сильнее оказались «кельты» (123:180), но в шестом «Лейкерс» поставили точку (106:93), став на тот момент 10-кратными чемпионами в истории НБА.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.