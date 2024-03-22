История юного фаната «Пари НН», поборовшего рак и его последствия благодаря баскетболу

В сентябре 2016-го юный житель Нижнего Новгорода Ваня Тунаков начал борьбу со смертельно опасным заболеванием. В тот момент ему было всего четыре года. Острый лимфобластный лейкоз. Именно этот страшный диагноз мама Вани услышала от врачей. Злокачественное заболевание крови и костного мозга у детей может развиваться особенно стремительно, и потому лечение нужно оказывать незамедлительного. К счастью, Ваня его получил. К лету 2019-го медицинские процедуры остались позади. Мальчик поборол болезнь. Но сложности на этом не закончились. Справиться с ними помог баскетбол. И команда из города Вани — «Пари Нижний Новгород».

Клуб с берегов Волги помог в самый нужный момент. Можно подумать, что победа над онкологией оставляет все сложности позади. Увы, это не так. Очень часто борьбе с болезнью на смену приходит борьба с сопутствующими проблемами. Возвращение к сверстникам, налаживание утраченных связей и страх быть непонятым. Всё это может преследовать и взрослых… что и говорить о малышах! А самое страшное — в определённых случаях болезнь может даже вернуться.

Ваня Тунаков и Антон Понкрашов Фото: БК «Пари Нижний Новгород»

В случае с Ваней Тунаковым рецидива не произошло. Мальчик оказался под патронажем фонда «НОНЦ», уже многие годы помогающего детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. А в качестве физической активности, которая в период реабилитации незаменима, сам Ваня осознанно выбрал баскетбол. «В августе съездил в детский лагерь, — говорит про Ваню его мама, — и там была команда волейболисток с тренером. Тренер на него внимание обратила, стала его уговаривать. И вот он приехал домой, подумал и решил, что попробовать нужно всё-таки баскетбол».

И так как любовь к баскетболу со временем только росла, двигаться было решено в этом направлении. «Пари Нижний Новгород» всегда отличался ответственной гражданской позицией. На новогоднем матче с УНИКСом, к примеру, команда собирала средства на помощь больным детям. В общей сложности на лечение было передано более 1 миллиона 119 тысяч рублей. Не остались в стороне нижегородцы и в этот раз, с готовностью поддержав начинающего спортсмена.

В качестве куратора для Вани выступил заслуженный ветеран и капитан команды Евгений Бабурин. Встреча с ним для мальчика и была мечтой. На тренировках с профессиональными баскетболистами Ваня постигал азы дриблинга, тренировал бросок и играл один на один. Вместе с уверенностью на площадке росла уверенность и в повседневной жизни. Сейчас с Ваней всё хорошо, и можно без сомнений сказать, что болезнь осталась позади. Теперь уже точно.