Ругался с фанатами, толкал Дончича и смазал все броски — очень интересный Расселл Уэстбрук

Сегодня, 27 апреля, в Техасе прошёл третий матч первого раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Баскетболисты обеих команд подходили к этой игре с равным счётом и условиями — 1-1. Лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард провёл вторую встречу после своего возвращения из лазарета, а звёздные защитники «Далласа» Лука Дончич и Кайри Ирвинг постарались порадовать местных болельщиков лидерством в серии.

С первой половины игра у «парусников» не задалась, уходя на большой перерыв с отставанием 13 очков — 54:41. Разница в счёте практически не изменилась вплоть до финальной сирены, где она чуть-чуть сократилась до 11 — 101:90. И это несмотря на не самый удачный бросковый перформанс Луки Дончича (7 из 25 с игры, где 3 из 13 — из-за дуги), завершившего матч с 22 очками, 10 подборами и девятью результативными передачами. Его звёздный напарник добавил 21 очко, шесть передач и четыре подбора.

Но больше всего может заинтересовать выступление всех лидеров гостей — Пола Джорджа, Кавая Леонарда и Расселла Уэстбрука. Не будем упоминать Джеймса Хардена, который набрал 21 очко, и Ивицу Зубаца с 19 очками, насинтересует именно эта тройка. Джордж, Леонард и Уэстбрук на троих сообразили жалкие 17 очков, что даже меньше, чем у Дончича. И это сыграло, возможно, ключевую роль. Мало того, что Джордж за свою карьеру в плей-офф 23 раза бросал с процентом менее 50 (против 26 — выше 50%), так ещё и Расселл Уэстбрук по ходу встречи успел выкрикнуть что-то болельщикам техасцев. Умельцы читать по губам определили — Уэстбрук использовал ненормативную лексику.

Видео можно посмотреть на канале DrSwish в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Затем разыгрывающий, на счету которого лишь одно набранное очко со штрафной линии, буквально создал конфликт на ровном месте. Уэстбрук в середине заключительной четверти нарушил правила на Луке Дончиче, а после решил его оттолкнуть, обращаясь к одному из арбитров. Форвард хозяев Пи Джей Вашингтон слегка толкнул гневного защитника, который и на него не побрезговал обратить внимание. Как итог, Расселл Уэстбрук заработал первое за свою профессиональную карьеру удаление в матче плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Я даже не знаю, что произошло», — признался после матча Лука Дончич. Кавая Леонарда, в свою очередь, прокомментировал свою раннюю травму колена, из-за которого он пропустил первую игру: «После первой встречи поняли, что лечение не оправдало ожиданий. Но мы обязательно с этим разберёмся». «Маверикс», как и «Индиана Пэйсерс» в серии с «Милуоки Бакс», теперь в лидерах — 2-1. Следующий матч «бродяги» и «парусники» проведут вечером 28 апреля — в 22:30 мск.