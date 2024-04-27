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Плей-офф НБА, 27 апреля 2024 года: обзор матча, как сыграли Финикс Санз — Миннесота Тимбервулвз, Энтони Эдвардс, видео

Кучка суперзвёзд не гарантирует успех, и «Финикс» является идеальным доказательством этого
Артемий Берстенев
«Финикс» уступает «Миннесоте» со счётом 0-3
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Болельщики «Санз» уже в третьей четверти осознали неизбежность провала.

Энтони Эдвардс — молодая суперзвезда «Миннесоты Тимбервулвз», которая ведёт свою команду только вперёд. Сегодня, 27 апреля, «Миннесота» в гостях одержала третью победу над «Финикс Санз» в рамках серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Финикс» теперь находится на грани вылета, несмотря на наличие в составе таких звёздных баскетболистов, как Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 126
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Бил - 28, Дюрант - 25, Букер - 23, Гордон - 11, Ойбанкс - 9, Окоги - 8, Нуркич - 3, Бол - 2, О'Нил, Томас, Родди, Литтл, Янг
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Гобер - 19, Таунс - 18, Александер-Уолкер - 16, Конли - 15, Рид - 13, Макдэниелс - 5, Андерсон - 2, Моррис - 2, Маклафлин, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер, Гарза

Вроде бы смотришь на статистику, отмечаешь про себя: «А ведь Дюрант, Букер и Бил каждый набрал как минимум 20 очков. В чём их проблема?» Во-первых, хозяева ничего не смогли противопоставить Эдвардсу, который играет так, словно ему всё даётся очень легко, учитывая то, как партнёры по команде ему доверяют. Доминирование в «краске» и 36 набранных очков (18 — в заключительной четверти) для атакующего защитника — это сильно и серьёзно.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка

Во-вторых, влияние Руби Гобера на «Тимбервулвз» трудно описать. Когда на паркете одновременно находятся и Гобер, и Эдвардс, — это очень тяжёлая артиллерия для «солнечных», которые, как упоминали ранее, вообще не могут похвастаться солидной скамейкой. Просто представьте: сначала вы сжираете оппонента в защите, а затем упорно атакуете, выводя постепенно каждого из строя. Смею предположить преждевременно: такая «Миннесота» способна взять серию у «Финикса» без Энтони Эдвардса, но без Гобера «волки» этого точно не сделали бы.

Энтони Эдвардс Подробнее
Руди Гобер Подробнее

В третьей четверти «Санз» выглядели абсолютно разбитыми. В концовке они чуть-чуть пошумели, но в целом ребята Фрэнка Вогеля выглядели просто безжизненными, о чём может говорить реакция болельщиков во время прямого эфира. Все денежные вложения «Финикса» привязаны к трём парням, которые попросту не подходят друг другу. О будущем аризонцев страшно размышлять: нет драфт-пиков, нет глубины состава. Остаётся рассчитывать на то, что «Санз» как-нибудь попытаются зацепиться за одну игру ради сохранения интриги.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
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