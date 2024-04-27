Кучка суперзвёзд не гарантирует успех, и «Финикс» является идеальным доказательством этого

Энтони Эдвардс — молодая суперзвезда «Миннесоты Тимбервулвз», которая ведёт свою команду только вперёд. Сегодня, 27 апреля, «Миннесота» в гостях одержала третью победу над «Финикс Санз» в рамках серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Финикс» теперь находится на грани вылета, несмотря на наличие в составе таких звёздных баскетболистов, как Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил.

Вроде бы смотришь на статистику, отмечаешь про себя: «А ведь Дюрант, Букер и Бил каждый набрал как минимум 20 очков. В чём их проблема?» Во-первых, хозяева ничего не смогли противопоставить Эдвардсу, который играет так, словно ему всё даётся очень легко, учитывая то, как партнёры по команде ему доверяют. Доминирование в «краске» и 36 набранных очков (18 — в заключительной четверти) для атакующего защитника — это сильно и серьёзно.

Во-вторых, влияние Руби Гобера на «Тимбервулвз» трудно описать. Когда на паркете одновременно находятся и Гобер, и Эдвардс, — это очень тяжёлая артиллерия для «солнечных», которые, как упоминали ранее, вообще не могут похвастаться солидной скамейкой. Просто представьте: сначала вы сжираете оппонента в защите, а затем упорно атакуете, выводя постепенно каждого из строя. Смею предположить преждевременно: такая «Миннесота» способна взять серию у «Финикса» без Энтони Эдвардса, но без Гобера «волки» этого точно не сделали бы.

В третьей четверти «Санз» выглядели абсолютно разбитыми. В концовке они чуть-чуть пошумели, но в целом ребята Фрэнка Вогеля выглядели просто безжизненными, о чём может говорить реакция болельщиков во время прямого эфира. Все денежные вложения «Финикса» привязаны к трём парням, которые попросту не подходят друг другу. О будущем аризонцев страшно размышлять: нет драфт-пиков, нет глубины состава. Остаётся рассчитывать на то, что «Санз» как-нибудь попытаются зацепиться за одну игру ради сохранения интриги.