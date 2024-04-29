Рекорд «Индианы» в плей-офф НБА и свихнувшийся игрок «Милуоки». Яннис и Лиллард — всё?

С каждым новым днём шансы «Милуоки Бакс» на выход во второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации тают на глазах. «Индиана Пэйсерс» в отсутствие лидеров «оленей» не щёлкает клювом, а пользуется моментом. Насколько плохи дела у «Милуоки» и как завершился четвёртый матч серии третьей и шестой команды Восточной конференции? Бобби Портис придал игре «шарма».

Первая четверть проходила на встречных курсах. Никто из команд не хотел проигрывать, да настолько, что Портис в борьбе за подбор сцепился с Эндрю Нембардом. Игрок «Индианы» пытался немного оттолкнуть от себя Портиса, который шёл на него и явно был настроен враждебно. Толчок в свой адрес баскетболист «Милуоки» не стерпел и тут же ещё сильнее отпихнул Эндрю от себя. Естественно, подбежали партнёры, но Бобби было не остановить — он успел ударить по голове соперника и, само собой, был удалён за такие действия.

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Мало того, что «Милуоки» и так играл без двух лидеров — Янниса Адетокунбо и Дэмьена Лилларда, так ещё и после половины первой четверти был удалён Портис. «Олени» на эмоциях сумели свести к ничьей первый игровой отрезок — 33:33, но во втором понемногу стали отдавать инициативу на паркете — 31:34. Игроки «Индианы» сделали правильные выводы из наставлений Рика Карлайла в большом перерыве, поэтому в третьей четверти спокойно разобрались с «оленями» — 31:21. Заключительная четверть вновь завершилась ничейным результатом — 28:28. Итоговая победа «Пэйсерс» со счётом 126:113.

«Индиана» показала исторические цифры в нападении — команда во главе с Тайризом Халибёртоном, который, к слову, набрал 24 очка, четыре подбора и четыре передачи, реализовала 22 трёхочковых броска из 43 (52,2%). 22 «трёшки» — рекорд клуба в плей-офф. К тому же «Милуоки» в отсутствие топовых «больших» не сумел остановить Майлза Тёрнера, который стал самым результативным игроком матча — 29 очков, девять подборов и четыре передачи. При этом реализовал семь из девяти трёхочковых бросков. Мало кто может выдержать такой темп, с которым «Индиана» бежит в нападение. Вот и у «оленей» не получилось.

«Мы ещё не закончили. Серия ещё далека от завершения… Просто играйте усердно, играйте правильно, выдержите всё, что вам грозит. Сохраняйте самообладание во всём. Просто держитесь вместе, как команда», — сказал Халибёртон в послематчевом интервью. Как говорил великий Коби Брайант: «Работа ещё не закончена». Пока команда не выиграла четыре матча — серия не завершена. В голове у лидера «Пэйсерс» правильные мысли, нужно лишь шаг за шагом идти к поставленной цели.

3-1 в пользу «Индианы» — приговор для «Милуоки»? Ответ прост: и да, и нет. Всё зависит от степени готовности в следующих матчах Лилларда и Адетокунбо. Дэйм и Грик Фрик — это и есть «Бакс». Без них «олени» — совершенно другая команда, неспособная остановить не самый стабильный состав «Пэйсерс». В четвёртом матче великолепно себя проявил Брук Лопес, набравший 27 очков и девять подборов, но центрового вытягивает на периметр более подвижный и молодой Тёрнер и за счёт скорости легко с ним расправляется. А страховать «краску» некому в отсутствие Янниса и Портиса.

У «Милуоки» больше нет права на ошибку, каждый следующий матч может стать последним в плей-офф. Кому-то из звёздного дуэта обязательно нужно выходить на паркет в следующей встрече, а то и обоим, чтобы рассчитывать на продолжение серии. Понятное дело, что травмы внесли свои коррективы в игру «оленей», но пока Док Риверс не оправдывает возложенные на него надежды. Лучше бы позволили до конца сезона доработать Эдриану Гриффину. При нём клуб из Висконсина хоть и был ужасен в защите, но творил в нападении. Но что уж тут говорить, реальность такова, что «Милуоки» может второй плей-офф подряд вылететь в первом раунде. Кто бы мог подумать об этом перед стартом постсезона.