Шальные «трёшки» и победный бросок! В серии «Милуоки» — «Индиана» теперь новый лидер

Сегодня, 27 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Милуоки Бакс». Если в первых двух играх, которые прошли в Висконсине, команды отметились победами, то в третьем матче стал бы известен новый лидер серии. Третья игра не стала разочарованием — особенно разочарованием в заключительных минутах! Именно точечные попадания и решили исход.

Справедливо будет сначала упомянуть лёгкого форварда «Милуоки» Криса Миддлтона, который в отсутствие звёздного грека Янниса Адетокунбо активно помогал Дэмьену Лилларду. Миддлтон оформил мощный дабл-дабл из 42 очков и 10 подборов. Более того, Крис стал тем, кто перевёл этот матч в дополнительное время благодаря точному трёхочковому броску, подарив местной публике ещё больше интриги!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Форвард явно был в ударе, к тому же Крис Миддлтон вышел на третье место по количеству попаданий с игры в клатчевых ситуациях плей-офф (24) с 2020 года, уступая лишь Николе Йокичу (34) и Джимми Батлеру (30). С Миддлтоном всё понятно, но отдельного внимания заслуживает и звёздный разыгрывающий хозяев Тайриз Халибёртон, который в первых трёх матчах серии отдал 36 результативных передач, выдав третий лучший показатель в истории по ассистам за этот отрезок после Кевина Джонсона (39 — 1989) и Криса Пол (37 — 2008).

Примечательно, что за первую половину Халибёртон оформил восемь очков, пять подборов и 11 результативных передач, став таким образом первым игроком с 2011 года с подобным цифрами за половину. Ранее это удавалось уже бывшему игроку НБА Рэджону Рондо, на тот момент выступавшему за «Бостон Селтикс». И самое важное — именно Тайриз Халибёртон стал автором победных очков в овертайме, принеся своей команде первую победу в дополнительном времени плей-офф с 2013 года.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После матча главный тренер «Милуоки» Док Риверс высказался о травме Лилларде, который выдал не самый лучший матч с 28 очками при 6 из 20 реализации: «Думаю, его снова беспокоят ахилл. Во время овертайма он прям так и сказал: «Я буду приманкой [для соперника] и вряд ли сделаю что-то сверхординарное». «Пэйсерс» повели в серии со счётом 2-1, следующая игра состоится снова в Индианаполисе в ночь с 28 на 29 апреля.