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Плей-офф НБА, 27 апреля 2024 год: обзор матча, как сыграли Индиана Пэйсерс — Милуоки Бакс, победный бросок Халибёртона

Шальные «трёшки» и победный бросок! В серии «Милуоки» — «Индиана» теперь новый лидер
Артемий Берстенев
В серии «Милуоки» — «Индиана» теперь новый лидер
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Овертайм и новые герои — всё как положено.

Сегодня, 27 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Милуоки Бакс». Если в первых двух играх, которые прошли в Висконсине, команды отметились победами, то в третьем матче стал бы известен новый лидер серии. Третья игра не стала разочарованием — особенно разочарованием в заключительных минутах! Именно точечные попадания и решили исход.

Справедливо будет сначала упомянуть лёгкого форварда «Милуоки» Криса Миддлтона, который в отсутствие звёздного грека Янниса Адетокунбо активно помогал Дэмьену Лилларду. Миддлтон оформил мощный дабл-дабл из 42 очков и 10 подборов. Более того, Крис стал тем, кто перевёл этот матч в дополнительное время благодаря точному трёхочковому броску, подарив местной публике ещё больше интриги!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Форвард явно был в ударе, к тому же Крис Миддлтон вышел на третье место по количеству попаданий с игры в клатчевых ситуациях плей-офф (24) с 2020 года, уступая лишь Николе Йокичу (34) и Джимми Батлеру (30). С Миддлтоном всё понятно, но отдельного внимания заслуживает и звёздный разыгрывающий хозяев Тайриз Халибёртон, который в первых трёх матчах серии отдал 36 результативных передач, выдав третий лучший показатель в истории по ассистам за этот отрезок после Кевина Джонсона (39 — 1989) и Криса Пол (37 — 2008).

Примечательно, что за первую половину Халибёртон оформил восемь очков, пять подборов и 11 результативных передач, став таким образом первым игроком с 2011 года с подобным цифрами за половину. Ранее это удавалось уже бывшему игроку НБА Рэджону Рондо, на тот момент выступавшему за «Бостон Селтикс». И самое важное — именно Тайриз Халибёртон стал автором победных очков в овертайме, принеся своей команде первую победу в дополнительном времени плей-офф с 2013 года.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После матча главный тренер «Милуоки» Док Риверс высказался о травме Лилларде, который выдал не самый лучший матч с 28 очками при 6 из 20 реализации: «Думаю, его снова беспокоят ахилл. Во время овертайма он прям так и сказал: «Я буду приманкой [для соперника] и вряд ли сделаю что-то сверхординарное». «Пэйсерс» повели в серии со счётом 2-1, следующая игра состоится снова в Индианаполисе в ночь с 28 на 29 апреля.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 00:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 118
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 29, Халибёртон - 18, Сиакам - 17, Нембард - 16, Топпин - 15, Несмит - 13, Макконнелл - 7, Шиппард - 6, Уокер, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Смит
Милуоки Бакс: Миддлтон - 42, Лиллард - 28, Портис - 17, Лопес - 14, Беверли - 11, Грин - 4, Джексон - 2, Боучэмп, Бисли, Галлинари, Коннотон, Адетокунбо, Краудер
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Новости. Баскетбол
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