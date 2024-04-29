Невероятный «Уралмаш» и Уиттакер. «Зениту» предстоит сыграть матч жизни и смерти

Дебютант Единой лиги ВТБ екатеринбургский «Уралмаш» впервые в истории вышел в плей-офф чемпионата. Подопечные Ростилава Вергуна — единственные, кто дал бой более именитому сопернику. «Зенит» отлично начал серию дома, забрав две победы, но что произошло с командой на выезде? Это уже история. Детальнее окунёмся в четвёртый матч, получившийся выше всяких похвал.

Хозяева паркета со старта лучше действовали в защите и на подборе, при этом «Уралмаш» находил лазейки в обороне гостей, чем прекрасно пользовался. Клуб из Екатеринбурга в двух четвертях оказался сильнее со счётом 19:12 и 21:13. В большинстве своём солировали легионеры Октавиус Эллис, Тайрелл Нэльсон и Стэнли Уиттакер, но и остальные безукоризненно выполняли указания тренера так, что добились весомого преимущества до большого перерыва — 40:25.

Выход баскетболистов из подтрибунного помещения ознаменовал практически новое противостояние, так как главные тренеры внесли коррективы в игру своих подопечных. Команда под руководством Хавьера Паскуаля наконец-то проснулась и забрала третью четверть со счётом 20:11, заметно приблизившись к екатеринбуржцам. В четвёртой четверти у обоих клубов сдавали нервы, но «Уралмаш» быстро понял, что отступать некуда, и взялся за дело. Игроки домашней команды реализовали несколько важных трёхочковых бросков.

За две минуты до конца решающей четверти «Уралмаш» вёл с разницей в 10 очков — 67:57. Однако тут включилась магия «Зенита»: попали своё Томас Эртель, Трент Фрейзер и Винс Хантер. Сине-бело-голубые усилиями каждого на паркете приблизились к хозяевам на расстояние одного владения — 65:67. В то время как на табло оставалось 30 секунд, гости попытались сдвоиться на Уиттакере. Почти получилось, но американец каким-то чудом нашёл лазейку для паса. Дальше — суматоха, а часики тикают. В итоге решающий бросок в матче взял на себя именно тот, кто тащил «Уралмаш» на протяжении всего матча. Смотрим!

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Стэнли попал очень сложный бросок и тем самым похоронил надежды «Зенита» на остросюжетный камбэк. Победа «Уралмаша» со счётом 72:69. Серия переезжает в Санкт-Петербург, где и пройдёт решающий пятый матч. Команды обменялись домашними победами, а зрители Екатеринбурга и всей Единой лиги получили невероятно интересное противостояние, в котором победить может каждый, так как в отдельно взятой игре произойти может всякое.

Уиттакер был неотразим, но и весь «Уралмаш» смотрелся отлично. Дебютант Единой лиги находит и раскрывает новые таланты. Команда после прихода Вергуна заиграла другими красками. В общем, клубом из Екатеринбурга можно только восторгаться, даже независимо от того, как завершится последняя игра. Повторюсь, «Уралмаш» — единственный из всех команд в четвертьфинале, кто сумел навязать борьбу «Большой четвёрке» (ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Зенит»)!

Статистика Стэнли Уиттакера в матче с «Зенитом» Фото: «Чемпионат»/БК «Уралмаш»

2 мая на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге нас ожидает развязка в этой паре. «Зенит» возьмёт своё на домашнем паркете или же «Уралмаш» подарит нам сенсацию? Что бы ни произошло, ожидаем великолепного противостояния. Каждая из команд достойна прохода дальше. Хоть у «Зенита» и не пошло в начале четвёртого матча, но команда проявила характер и практически отыгралась. Это ли не показатель того, что в плей-офф просто так ничего не даётся? Ждём решающей встречи.