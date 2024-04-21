«Хотели попасть в плей-офф в первый же год». Интервью со Стэнли Уиттакером из «Уралмаша»

Считаные дни остаются до старта плей-офф Единой лиги ВТБ. И ещё вчера, 20 апреля, окончательно определились все его участники. Соперником «Зенита», получившего второй номер посева, в итоге оказался «Уралмаш», для которого этот сезон является дебютным на турнире. Екатеринбургская команда прошла «Самару» в матче плей-ин, а лучшим игроком встречи был разыгрывающий Стэнли Уиттакер.

Он присоединился к коллективу в конце декабря и уже успел стать одним из ключевых его игроков. Незадолго до начала плей-офф «Чемпионату» довелось пообщаться со Стэнли и расспросить его о настроении «Уралмаша», целях на постсезон и ожиданиях от серии с «Зенитом».

— Ты присоединился к «Уралмашу» четыре месяца назад. Как впечатления от России, Екатеринбурга?

— Когда я только приехал сюда, я не знал, чего ожидать — от России, от города. Я просто был в предвкушении этой возможности. Но город хороший, здесь очень красиво. Мне здесь очень нравится. Это довольно большой город. Думаю, Россия в целом красивая страна. Я много где побывал с тех пор, как приехал, на матчах и всё такое. Это такое зрелище… Мне нравится архитектура, инфраструктура. Это красивая страна, а Екатеринбург — красивый город.

— Как тебе погода? Тут бывает холодно.

— Да, когда я впервые приехал сюда, было минус 26 градусов. Зато сейчас на улице очень хорошо. Сегодня было потрясающе — плюс 26, это замечательно. Мы просто наслаждаемся этим, и сейчас погода мне нравится.

Стэнли Уиттакер Фото: Единая лига ВТБ

— Как тебе Единая лига ВТБ в целом?

— Думаю, когда я только стал профессионалом и начал понимать европейский баскетбол в целом, я знал, и другие парни говорили мне, что Лига ВТБ — эта одна из сильнейших лиг. Лига ВТБ и Испания — это две сильнейшие лиги в плане конкуренции и возможностей. Именно там играют лучшие парни. Так что для меня это было чем-то вроде сбывшейся мечты — видеть, где я начинал и где нахожусь сейчас. Просто быть в Лиге ВТБ, помогать своей команде, оказывать влияние. Думаю, Лига ВТБ в целом — это очень сильная лига, вне зависимости от условий. Тут всё равно есть высокоуровневые игроки, высокоуровневые команды. Я просто счастлив, что я в такой ситуации, когда могу соревноваться в Единой лиге.

— Ты был лучшим игроком матча с «Самарой», определившего судьбу путёвки в плей-офф, и установил собственный рекорд по результативности. Какими были эмоции после игры?

— Честно говоря, чувствовал себя хорошо. Потому что мы знали, что игра с «Самарой» будет очень сложной. Они всегда настроены играть и хорошо выполняют свои установки. Они играют жёстко, делают броски второго шанса. Это не одна из наших сильных сторон, но мы сумели справиться в матче плей-ин. Было приятно знать, что нам не нужно играть сегодня, встречаться с МБА. Мы просто рады, что взяли матч на своей домашней площадке, и с нетерпением ждём первого раунда плей-офф.

— «Уралмаш» завершил второй этап регулярного чемпионата серией из восьми побед. Как думаешь, в чём был залог такого успешного выступления?

— Думаю, мы просто сплотились как команда. Мы больше доверяли друг другу. У нас в команде все играли продуктивно, и это началось с тренировок, с нашего подхода. В целом наша сплочённость ­— это то, что вывело нас на вершину. Мы вошли в хороший ритм в эти последние восемь-девять матчей и надеемся, что так пойдёт и дальше.

— По твоему мнению, какие сильные и слабые стороны есть у вашей нынешней команды?

— Сильная сторона — у нас высокий уровень уважения к тому, что каждый из нас может показать на площадке. От топовых парней до всех остальных, мы все уважаем друг друга, поскольку являемся единым целым. У нас равный уровень конкуренции на тренировках, у нас равный уровень уважения, которое мы имеем друг к другу. Думаю, это навык, которому не уделяют достаточно внимания. Но уважение имеет большое значение, когда у вас есть много высокоуровневых игроков. Для нас это о многом говорит на протяжении сезона и показывает, как хорошо мы сочетаемся как команда. Нашей слабостью может быть то, что мы больше фокусируемся на бокс-ауте (когда игрок занимает позицию между кольцом и нападающим таким образом, чтобы помешать оппоненту взять подбор. — Прим. «Чемпионата») и подборах.

— Первым соперником «Уралмаша» в плей-офф станет «Зенит», вторая лучшая команда регулярного сезона. Какой в команде настрой перед серией?

— Мы хорошо себя чувствуем, думаю, мы приятно взволнованы. Нас ждёт хорошая возможность посоревноваться с одной из лучших команд во всей Европе. Так что мы просто надеваем каски, наши рабочие перчатки и готовимся к жёсткой борьбе. Мы с нетерпением ждём этого, выезжаем на матч завтра. Мы будем стараться изо всех сил и, надеюсь, сможем сделать свою работу.

Стэнли Уиттакер Фото: Единая лига ВТБ

— Какая цель стоит перед «Уралмашем» в предстоящем плей-офф?

— Мы будем делать всё постепенно, от игры к игре, от одной тренировки к другой. Мы сделаем всё возможное и посмотрим, куда это нас приведёт. Мы знаем, что способны победить любую команду в лиге. Мы просто должны оставаться сфокусированными, дисциплинированными и делать то, что необходимо для победы. Я думаю, что мы можем хорошо противостоять любой команде лиги. У нас впереди «Зенит», и нам просто нужно идти от игры к игре и делать всё, что в наших силах.

— Беспокоит ли тебя и одноклубников тот факт, что первые два матча пройдут на выезде?

— Мы не то чтобы обеспокоены. Мы знали, что мы во второй группе и поэтому будем играть на выезде в плей-офф. Мы с нетерпением ждём игры в непростой атмосфере, когда болельщики поддерживают свою команду. Мы просто хотим провести хорошую игру, хорошую серию.

— «Уралмаш» обыгрывал «Зенит» до того, как ты присоединился к команде. Это был самый первый матч сезона. Вспоминали эту игру в ходе подготовки?

— Нет, мы не говорили об этом, потому что сейчас «Зенит» — это совершенно другая команда, и мы тоже совершенно другая команда. Это хорошо, что мы смогли победить их в начале сезона, но сейчас мы говорим о совершенно другом звере, и их также ждёт совершенно другой зверь в нашем лице. Мы должны принять их такими, какие они есть на данный момент, и провести соответствующую подготовку.

— Как думаешь, кто является главной угрозой для «Уралмаша» в составе «Зенита»? И кто является главной угрозой для них в составе «Уралмаша»?

— Главная угроза в их команде… У них есть много парней, которые очень-очень хороши. Но я назову, наверное, Винса Хантера, просто из-за его активности на подборе в нападении, в защите, его умения завершать под кольцом. Думаю, он является для них ключевым фактором. Мы делаем хорошую работу, «замедляя» лидеров соперника. Думаю, у нас есть хороший шанс, хотя это непростое задание. Я уверен, что они думают так же. Остановить наших ключевых игроков также будет непростой задачей. Наш сильнейший игрок — это Октавиус Эллис. Мы обращаемся к нему, он наш лидер, один из лучших наших парней. Мы зайдём так далеко, как он нас поведёт, и постараемся оказать ему лучшую поддержку, какую можем.

— Октавиус Эллис, который присоединился к команде в сентябре, договорился о продлении контракта с «Уралмашем». Можешь рассказать, как обстоит твоя контрактная ситуация?

— Это большой момент, я даже не знал об этом. Я очень рад это слышать, поздравляю Тэя. Что касается меня, я всё ещё прохожу через этот процесс, знаешь. Я бы хотел остаться здесь, если представится такая возможность. Но я просто прохожу через этот процесс и просто пытаюсь помочь этой команде выиграть плей-офф. Так что после выхода в плей-офф мои мысли сосредоточены на нём.

Стэнли Уиттакер Фото: Единая лига ВТБ

— Это дебютный сезон «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ. В команде рассчитывали на попадание в плей-офф или вам с парнями удалось превзойти ожидания?

— Поскольку я пришёл сюда в январе и не был здесь с самого начала, я поговорил с несколькими ребятами. И они сказали, что все их намерения заключались в том, чтобы попасть в плей-офф — от начала и до конца. Организация хотела попасть в плей-офф в первый же год. И я думаю, это многое говорит о том, что это за организация. Потому что быть дебютантом в Лиге ВТБ и уже иметь плей-офф в списке ожиданий — это очень серьёзно. Так что я рад, что нам удалось это сделать.

— Хотел бы остаться в России на следующий сезон?

— Я не против, честно говоря. В той ситуации, из которой я приехал в Россию, болельщики приняли меня так, как будто я был здесь с самого начала сезона. Это меня очень порадовало. Я довольно преданный парень. Я уважаю всех. Я просто думаю, что болельщики, город, мои партнёры по команде, мой тренерский штаб и организация здесь приняли меня как своего. Я действительно отождествляю себя с ними и всем, за что мы выступаем. Так что я был бы не против остаться в России на ещё один сезон. Но мы ещё посмотрим.