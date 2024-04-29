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НБА, Миннесота Тимбервулвз, Крис Финч: травма главного тренера, на какой срок выбыл, что за травма, видео, кто такой

Тот случай, когда травму получает не игрок. В матче плей-офф НБА серьёзно пострадал тренер
Артемий Берстенев
В матче плей-офф НБА серьёзно пострадал тренер
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Наставник топ-клуба, вероятно, будет восстанавливаться как минимум месяц.

«Согласно источникам, в «Миннесоте» есть опасения, что у тренера Криса Финча может быть разорвано сухожилие надколенника из-за столкновения в концовке матча в Финиксе. Жесть», — такие неутешительные новости опубликовал в своих социальных сетях известный инсайдер из The Athletic Шэмс Чарания. Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч, чья команда катком прошлась по «Финикс Санз», обыграв аризонцев в четырёх встречах, не лучшим образом заканчивает минувшую серию плей-офф НБА.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
29 апреля 2024, понедельник. 04:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
116 : 122
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Букер - 49, Дюрант - 33, Бил - 9, Нуркич - 9, О'Нил - 6, Гордон - 6, Окоги - 4, Томас, Бол, Ойбанкс, Родди, Литтл, Янг
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 40, Таунс - 28, Макдэниелс - 18, Конли - 10, Гобер - 9, Рид - 8, Александер-Уолкер - 5, Андерсон - 4, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

Инцидент произошёл в заключительные минуты четвёртой игры серии, когда разыгрывающий-ветеран «Миннесоты» Майк Конли потерял контроль над своим телом после небольшого контакта (фола) от атакующего защитника «Финикса» Девина Букера и врезался в своего наставника. Финч сразу же повалился на паркет и всем видом давал понять, что ему очень больно, держась за правое колено. Изначально медицинский персонал «волков» предположил, что Финчу потребуются носилки, но тот смог при помощи клубного персонала удалиться в раздевалку.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Известный доктор Брайан Саттерер в своём канале на YouTube предположил, что Финч от полученных повреждений будет восстанавливаться как минимум один месяц, а то и больше. Более того, Саттерер отметил, что Крис сможет присутствовать на матчах, но физически он будет ограничен. Не исключено, что 54-летний специалист расположится за скамейкой запасных, где и будет руководить процессом в следующей серии с, вероятно, «Денвер Наггетс» (3-1 счёт в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс»). Доктор также ожидает, что Крис Финч перенесёт операцию, и «Тимбервулвз» очень повезло, что до начала второго раунда есть время.

Игроки «Миннесоты» вокруг Криса Финча после матча

Игроки «Миннесоты» вокруг Криса Финча после матча

Фото: x.com/cjzero

«Тимбервулвз» — первая команда в нынешнем розыгрыше плей-офф, которая выиграла серию со счётом 4-0. Главный лидер «волков» Энтони Эдвардс в матче с «Санз» набирал в среднем 31 очко, восемь подборов и 6,3 результативной передачи. Более того, Эдвардс успел переписать клубную историю, выйдя на первое место в истории плей-офф по количеству игр как минимум с 30+ очками. Теперь у атакующего защитника восемь подобных матчей. На первом месте располагался член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт, выступавший за «Миннесоту» на протяжении 14 сезонов.

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