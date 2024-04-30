Российский центровой решил сняться с драфта НБА и перешёл в «Мичиган». Что это за место?

Сам великий и ужасный Эдриан Войнаровски на днях сообщил, что россиянин Владислав Голдин решил снять свою кандидатуру с драфта 2024 года и перешёл в университет Мичигана. Так, он выбрал тот же путь, что и его тренер из «Флориды» Дасти Мэй, подписавший контракт с организацией на пять лет.

Именно вместе с Мэем «Флорида», не самая известная франшиза в NCAA, смогла дойти до «Финала четырёх», что удавалось университету лишь один раз в своей истории. Нынешний сезон оказался не таким успешным, но основная цель была достигнута — попадание в «Мартовское безумие». Там команда остановилась на первом раунде, где в овертайме проиграла Северо-Западному университету.

Именно под руководством Дасти Голдин стал с каждым сезоном улучшать свою игру и достиг статуса лидера команды. В позапрошлом сезоне Владислав набирал лишь 6,8 очка за игру, а в нынешнем — уже 15,7. Россиянин стал ключевым игроком в игровой системе Мэя.

Дасти Мэй и Владислав Голдин Фото: Rich Schultz/Getty Images

Так что это за «Мичиган» такой? Не путать с «Мичиган Стэйт»! Команда переживает не лучшие времена и два года подряд пропускала «Мартовское безумие», хотя ещё в 2022 году смогла дойти до третьего раунда. У «Мичигана» богатая история и большие ожидания болельщиков, которые и сподвигли руководителей сменить тренера, а затем и пригласить одного из лучших центровых студенческого баскетбола. Упадок становится особенно заметен на фоне того, что футбольное подразделение «Мичигана» в прошлом году смогло завоевать чемпионство.

В истории баскетбольного «Мичигана» также есть титул, который был выигран в 1989 году. Лидером той команды был Глен Райс, впоследствии попавший в НБА. В итоге Райс стал трёхкратным участником Матча всех звёзд и смог выиграть чемпионство в 2000 году в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Также одним из самых великих игроков в истории «Мичигана» является Руди Томьянович. На его счету пять участий в Матче всех звёзд, а также два заработанных перстня в составе «Хьюстон Рокетс».

Крис Уэббер, Джейлен Роуз, Джуван Ховард, Джимми Кинг и Рэй Джексон Фото: Aaron J. Thornton/Getty Images

Но, конечно, самой яркой страницей в истории «Мичигана» является Fab Five. Крис Уэббер, Джейлен Роуз, Джуван Ховард, Джимми Кинг и Рэй Джексон. В 1991 году эта стартовая пятёрка смогла дойти до финала «Мартовского безумия». Уникальность этого достижения состояла в том, что каждый из этих игроков проводил свой первый год на студенческом уровне. Такое произошло впервые в истории.

Культурный вклад этого коллектива в студенческий баскетбол бесценен. Они были наглыми, они были жёсткими, они были смелыми. Эта «банда» приковывала к себе внимание всей Америки. Их матчи входят в рейтинги самых просматриваемых игр в истории NCAA.

Многие болельщики вспоминают о тех временах с ностальгией. Благодаря Fab Five миллионы стали фанатами студенческого баскетбола. Совершенно не имело значения, было ли тебе дело до «Мичигана» или вообще до NCAA, все смотрели игры этой пятёрки, потому что это было настоящее шоу.

Владислав Голдин Фото: Tyler Schank/Getty Images

Так какие вообще перспективы у Голдина в такой команде? В минувшем сезоне у «Мичигана» не было ни одного классического центрового в составе. Владислав сможет заполнить этот пробел, но также будет конкурировать с другим приглашённым бигменом Дэнни Волфом. Они будут делить время на площадке, но именно россиянин рассматривается как стартовый игрок.

Таким образом, Влад проведёт свой последний сезон в NCAA. У него есть шанс стать частью истории и помочь возрождению легендарной школы. Далее его ждёт НБА, по крайней мере, так мы надеемся.

За последние 10 лет «Мичиган» регулярно отправлял игроков в НБА. Среди них можно увидеть такие имена, как Тим Хардуэй, Карис Леверт, Джордан Пул, Франц Вагнер и так далее. Получится ли встать в этот ряд Голдину? Увидим через год. А до этого будем следить, как Владислав будет помогать «Мичигану» вернуться в «золотую» эпоху. Любители студенческого баскетбола уже знают имя Владислава, но переход в «Мичиган» сделает его ещё популярнее.