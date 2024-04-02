Достойная работа. Кто претендует на награду «Тренер года» в Единой лиге?

До конца регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ остаётся менее двух недель. Уже можно начинать рассуждать в том числе и о потенциальных номинантах на индивидуальные награды. Одной из самых интересных, безусловно, будет борьба за звание лучшего тренера сезона.

В нынешнем сезоне приз в номинации «Тренер года» по итогам регулярного чемпионата будет вручаться в юбилейный 10-й раз. Его первым обладателем в 2014 году стал главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис, в чемпионате-2015/2016 — Василий Карасёв из петербургского «Зенита», в сезонах-2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 и 2021/2022 награду получал Димитрис Итудис, руководивший ЦСКА. В чемпионате-2019/2020 тренером года стал наставник тогда ещё «Астаны» Эмил Райкович, он же брал эту награду и по итогам прошлого сезона, однако будучи наставником ЦСКА. В сезоне-2020/2021 тренером года признавали Хавьера Паскуаля из «Зенита».

«Чемпионат» подготовил список из четырёх кандидатов, которые должны быть в числе претендентов на эту награду по итогам сезона-2023/2024.

4. Йовица Арсич («Енисей»)

Йовица Арсич Фото: БК «Енисей»

Сербский специалист возглавил команду летом 2023 года. При нём «Енисей» не только классно заиграл, но и выдал лучший старт в своей истории в рамках Единой лиги ВТБ, благодаря чему абсолютно закономерно закончил первый этап регулярного чемпионата в топ-6 и досрочно гарантировал участие в плей-офф. Арсич создал хорошую «химию» в команде и нашёл нужные связки, которые приносят результат. Немаловажным фактором является то, что в его системе российским игрокам отводятся не менее важные роли, чем легионерам. Однако в рамках второго этапа регулярки у команды не всё так гладко: шесть поражений в семи встречах. Но этот никак не должно преуменьшать заслуг Йовицы Арсича в этом сезоне.

3. Эмил Райкович (ЦСКА)

Эмил Райкович Фото: БК «Локомотив-Кубань»

Македонский специалист уже дважды брал награду лучшему тренеру сезона, но, несмотря на это, не сбавляет обороты. Райкович всё так же достойно работает в московской команде, особенно после глобальных изменений в составе: минувшим летом армейский коллектив покинули две суперзвезды — Алексей Швед и Никола Милутинов — последний MVP Единой лиги. Помимо этого, главный тренер ЦСКА на протяжении трёх с половиной месяцев не мог рассчитывать на капитана Никиту Курбанова, который приостанавливал карьеру.

Параллельно армейцы не закрывали последний легионерский слот в надежде подписать нужного игрока под плей-офф. Ставка была сделана на экс-игрока НБА Уилла Бартона, у которого за плечами почти 700 матчей в сильнейшей лиге мира. Американец даже прилетел в Москву, но после прохождения медицинского обследования контракт был расторгнут. Однако и на этом проблемы армейцев не закончились: лидер команды Каспер Уэйр в середине февраля получил серьёзную травму и выбыл на шесть недель, он перенёс операцию. Однако, несмотря на всё это, ЦСКА продолжает находиться в верхней части турнирной таблицы и делить первую строчку с УНИКСом. Армейцы всё еще имеют шансы на победу в регулярном чемпионате, для этого нужно обойтись без поражения в оставшихся встречах.

2. Велимир Перасович (УНИКС)

Велимир Перасович Фото: БК УНИКС

Хорватский специалист работает с казанской командой третий сезон, но до этого награду «Тренер года» не брал. Вряд ли он рефлексирует по этому поводу, потому что добился куда больших высот — привёл УНИКС к первому в своей истории чемпионству в Единой лиге ВТБ.

В межсезонье клуб покинули нескольких важных игроков чемпионского ростера: Дэрил Мэйкон, Винс Хантер, Михаил Кулагин, Станислав Ильницкий, Андрей Воронцевич. Однако это не помешало Перасовичу пересобрать команду и оставить её на том же высоком уровне. УНИКС также эффективен, агрессивен и беспощаден. Казанцы с лихвой воспользовались неудачным периодом ЦСКА, который в определённый момент проиграл четыре матча подряд, и комфортно расположились на первой строчке турнирной таблицы. Сейчас у коллектива Перасовича есть всё, чтобы забрать регулярный чемпионат, до конца которого остаётся несколько матчей.

1. Евгений Пашутин («Парма»)

Евгений Пашутин Фото: БК «Пари НН»

Однако, по мнению редакции «Чемпионата», главным претендентом на награду «Тренер года» должен считаться наставник «Пармы» Евгений Пашутин. Пермская команда проводит прекрасный сезон, и главный творец этих результатов — российский специалист. Команда с берегов Камы скомканно начала сезон, но затем Пашутин скорректировал рисунок игры, что позволило его коллективу одержать 11 побед в 13 встречах.

Благодаря этому команда финишировала в топ-6 по итогам первого этапа регулярного чемпионата и досрочно гарантировала себе участие в плей-офф. Также сразу три игрока «Пармы» были вызваны на Матч всех звёзд Единой лиги, что являлось наибольшим командным представительством (наравне с «Зенитом»). В этом сезоне «Парма» одержала семь побед над командами из топ-4, став страшным сном фаворитов. Это большая заслуга и труд именно Пашутина, который сколотил один из самых интересных коллективов этого чемпионата. Российский специалист проделал огромный объём работы, который должен быть оценён по достоинству.