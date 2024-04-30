Этот поступок не красит Леброна. Как Король завершил проигранную серию в плей-офф НБА

«Денвер Наггетс» — действующий чемпион НБА. Если в прошлом году «Денвер» в финале Западной конференции обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-0, то в рамках текущего розыгрыша плей-офф команды встретились на самой ранней стадии. Единственное отличие этих двух серий — «Лейкерс» Леброна Джеймса на этот раз смогли выиграть один раз. Хотя по ходу серии складывалось впечатление, что счёт мог бы быть и 2-2, и 3-2 и так далее. Такое ощущение, будто «озёрники» не заслужили только одной победы.

И самое примечательное — команда Дарвина Хэма на протяжении 165 минут выигрывала в счёте, а проигрывала на протяжении аж 59 минут! Впечатляет, не правда ли? Но реальность такова: «Лейкерс» завершили выступление в сезоне-2023/2024 и готовятся к межсезонью, где может произойти много чего интересного — от увольнения Дарвина Хэма до выбора на драфте НБА старшего сына Леброна Джеймса — Бронни. Об этом рассказывал известный инсайдер из The Athletic Шэмс Чарания в своём материале, незамедлительно опубликованном после триумфа «Наггетс».

Особое внимание следует обратить на самого Джеймса, который после финальной сирены сразу же удалился в подтрибунное помещение. Когда серия заканчивается и известен её победитель, обычно соперники пожимают друг другу руки, проигравшие желают удачи, а победители благодарят за навязанную борьбу. В общем, стандартная спортивная составляющая, принятая во многих видах спорта. Со стороны «озёрников» на площадке осталось несколько игроков, включая Энтони Дэвиса и Торина Принса. Леброна не было, и, что примечательно, это не первый подобный случай в карьере 39-летнего звёздного форварда.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кто следит за Королём, того вряд ли удивит подобное поведение если хотя бы не кумира, то, может быть, неприятного игрока. Кому как. У Джеймса богатая история, когда после поражений он не жмёт руки соперника, удаляясь быстренько в раздевалку. Например, во время поражения «Лейкерс» от «Наггетс» в прошлогоднем плей-офф Леброн сделал то же самое. Аналогичное было и в 2021 году, когда «озёрники» уступили «Финикс Санз», будущим финалистам, со счётом 2-4. Возможно, такие мелочи и будут влиять на так называемое наследие, о котором Джеймс любил говорить.

Видео можно посмотреть на канале MLG Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.