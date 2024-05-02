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Плей-офф НБА, Нью-Йорк Никс — Филадельфия Сиксерс, пятый матч: судейская ошибка, как наказывают судей, нарушение правил

Судьи НБА ошибаются чаще, чем вы думаете. Некоторые решения сильно влияют на итоги матчей
Артемий Берстенев
Судьи НБА ошибаются чаще, чем вы думаете
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На примере минувшей игры плей-офф.

Вчера, 1 мая, «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфия Сиксерс» провели пятый матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где в овертайме победу одержала «Филадельфия» со счётом 112:106. Встреча выдалась захватывающей — и благодаря геройскому выступлению разыгрывающего «Сиксерс» Тайриза Макси гости продолжили выступление в постсезоне и готовятся к шестому матчу, который пройдёт в Пенсильвании. Однако на примете момент, который, можно справедливо заявить, перечеркнул бы надежды «Филадельфии», если бы судьи изначально дали правильную оценку.

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 112
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Брансон - 40, Харт - 18, Ануноби - 17, Макбрайд - 14, Дивинченцо - 9, Хартенштайн - 6, Робинсон - 2, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 46, Харрис - 19, Эмбиид - 19, Убре - 14, Батюм - 8, Пэйн - 6, Мартин, Бамба, Лоури, Мелтон, Даутин, Каунсил, Хилд, Рид

В НБА давно устоялась практика публикации специальных отчётов последних двух минут встречи с упорной концовкой. В этих отчётах оценивается то, насколько правильно было принято рефери конкретное решение. Также в документе отображаются моменты, которые арбитры упустили. Подобное как раз случилось в вышеупомянутой игре, когда за 25 секунд до конца основного времени при счёте 96:90 в пользу «Нью-Йорка» Тайриз Макси исполнил удачный трёхочковый бросок с нарушением на себе правил. Есть нюанс: перед этим он совершил пробежку!

Видео можно посмотреть на канале Philadelphia 76ers в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Как итог, «Филадельфия» сократила отставание до двух очков, а затем тот же Макси перевёл встречу в дополнительное время, где гости и добили «Никс». Таким образом, «Сиксерс» избежали вылета из плей-офф и получили возможность сравнять счёт на домашнем паркете. В этой же игре, помимо ситуации с Тайризом, допущены следующие ошибки:

  • овертайм, 1:27 — Николя Батюм сфолил на Джейлене Брансоне, однако, согласно отчёту, Брансон сам нарушил правила, размахивая руками;
  • овертайм, 0:41,5 — Джош Харт всё-таки успевает сохранить мяч в игре в лучших традициях Денниса Родмана, несмотря на то что судьи решили, что мяч ушёл за пределы площадки. А ведь мяч оказался в руках центрового Айзеи Хартенштайна, который мог бы сравнять счёт! Если не в основное время одерживать победу, «Никс» могли справиться с соперником в овертайме и выйти в следующий раунд плей-офф;
  • а вот за 0,4 секунды до конца основного времени после блок-шота Николя Батюма на Брансоне должен быть быть ввод мяча, а не окончание четверти. Судьи чуть-чуть поторопились, решив, что время истекло. Шансы хоть и мизерные, но были у хозяев.
Момент с Джошем Хартом

Момент с Джошем Хартом

Фото: Кадр из трансляции

И это мелочи. Если изучать каждый отчёт, найдётся предостаточное количество ошибок, которые потенциально влияют на судьбу встреч. «Мы не являемся сторонниками того, чтобы публично наказывать рефери. Мы не считаем это уместным. На назначения влияет качество их работы», — рассказывал комиссионер НБА Адам Сильвер в 2023 году. Сильвер также отмечал, что существует специальная система, по итогам которой принимается определённое решение для судьи. Судейская проблема актуальна как никогда. И не только в баскетболе.

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Новости. Баскетбол
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