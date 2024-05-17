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«Миннесота» разгромила «Денвер» и довела дело до 7-го матча серии, у Эдвардса — 27 очков

«Миннесота» разгромила «Денвер» и довела дело до 7-го матча серии, у Эдвардса — 27 очков
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Сегодня, 17 мая, в Миннеаполисе состоялся шестой матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Хозяева одержали победу со счётом 115:70 и сравняли счёт в серии — 3-3.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
115 : 70
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 27, Макдэниелс - 21, Конли - 13, Рид - 10, Таунс - 10, Александер-Уолкер - 9, Гобер - 8, Гарза - 8, Андерсон - 4, Моррис - 3, Маклафлин - 2, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер
Денвер Наггетс: Йокич - 22, Гордон - 12, Маррей - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Портер - 8, Браун - 2, Строутер - 2, Ннаджи - 2, Пикетт - 2, Уотсон - 1, Тайсон, Джордан, Джексон, Холидэй

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 27 очков, четыре подбора и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Джейден Макдэниелс отметился 21 очком, четырьмя подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Денвера» стал центровой Никола Йокич. Он набрал 22 очка, совершил девять подборов и отдал две передачи. Тяжёлый форвард Аарон Гордон отметился 12 очками, восемью подборами и четырьмя передачами.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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