«Миннесота» разгромила «Денвер» и довела дело до 7-го матча серии, у Эдвардса — 27 очков

Сегодня, 17 мая, в Миннеаполисе состоялся шестой матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Хозяева одержали победу со счётом 115:70 и сравняли счёт в серии — 3-3.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 27 очков, четыре подбора и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Джейден Макдэниелс отметился 21 очком, четырьмя подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе «Денвера» стал центровой Никола Йокич. Он набрал 22 очка, совершил девять подборов и отдал две передачи. Тяжёлый форвард Аарон Гордон отметился 12 очками, восемью подборами и четырьмя передачами.

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