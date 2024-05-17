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Журналист Ник Райт высказался о шансах «Даллас Маверикс» на титул

Журналист Ник Райт высказался о шансах «Даллас Маверикс» на титул
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Спортивный обозреватель канала Fox Sports Ник Райт поделился своим мнением, касательно перспектив «Даллас Маверикс» на титул в нынешнем сезоне. Напомним, техасский коллектив ведёт в серии второго раунда с «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 3-2.

«Лука отыграл всего одну или две отличные игры в этом плей-офф, а «Даллас» всё равно в одной победе от финала конференции. Они добились успеха благодаря хорошей защите, молодым ребятам и тренеру Джейсону Кидду, которого я критиковал на ранних этапах его карьеры.

И помните — мы до сих пор не видели ни одной игры в постсезоне, где и Кайри, и Лука провели бы отличные матчи одновременно. А я думаю, что Ирвинг будет выступать лучше в финале конференции. В общем, я считаю «Даллас» крайне опасен для любой оставшейся команды в плей-офф, учитывая, что Лука со временем будет всё здоровее и здоровее», — заявил Райт на шоу First Things First.

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