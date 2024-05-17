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Эдвардс — пятый в истории плей-офф по скорости набора очков, подборов и передач

Эдвардс — пятый в истории плей-офф по скорости набора очков, подборов и передач
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 27 очков, четыре подбора и четыре передачи в шестом матче серии второго раунда с «Денвер Наггетс». Таким образом, Эдвардс стал пятым по скорости игроком в истории плей-офф, которому удавалось набирать 600 или более очков, 100 или более подборов и 100 или более ассистов.

Быстрее Энтони до такой отметки добирались только Лука Дончич, Леброн Джеймс, Майк Джордан и Трэйси Макгрэди.

Выступление Эдвардса помогло «Миннесоте» разгромить «Наггетс» со счётом 115:70. Решающая игра противостояния состоится в Денвере. В другом полуфинале конференции встречаются «Даллас Маверикс» и «Оклахома-Сити Тандер» (3-2).

Напомним, в первом раунде «Тимбервулвз» расправились с «Финикс Санз» в четырёх играх.

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«Миннесота» разгромила «Денвер» и довела дело до 7-го матча серии, у Эдвардса — 27 очков
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