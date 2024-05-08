Поставил под угрозу всех, кто находился на площадке. В НБА одобряют такое поведение?

Умышленное бросание мяча или любого предмета в судью, который непосредственно обслуживает матч, игроком, главным тренером, тренером или другим лицом на скамейке запасных команды наказывается техническим фолом, нарушители также подлежат удалению из игры.

С такой трактовкой может ознакомиться любой желающий в судейском разделе официального сайта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Проблема в том, что так поступил разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей во время второго матча полуфинала Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз». На видео отчётливо видно, как Маррей, пребывающий под воздействием неблагоприятных эмоций, намеренно кидает посторонние предметы в рядом стоящего арбитра. Если в первом случае полотенце не достигло пределов площадки, во втором образовалась критическая ситуация для находящихся на паркете остальных баскетболистов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Это непростительно и опасно… Конечно, нельзя допускать, чтобы такое происходило», — отреагировал главный тренер «Миннесоты» Крис Финч после встречи. Последствия частично могут не оправдать ожиданий Финча, поскольку Джамал Маррей, как стало известно, избежал дисквалификации, а его банковский счёт потеряет порядком $ 100 000.

Почувствует ли Маррей, как он облажался, учитывая, что за сезон-2023/2024 по действующему контракту ему полагаются $ 33,83 млн, а в следующем — чуть больше ($ 36,01 млн)? Если математические знания не поводят, штраф разыгрывающего составляет 0,3% зарплаты за этот год! Конечно, там налоги и прочее, но в любом случае впечатляет.

Ещё больше удивляет, как Джамал Маррей не получил технический фол. В начале статьи мы предоставили вырезку из правил, условия совпадают, Маррей должен получить наказание незамедлительно. Отсутствие санкций, скорее всего, связано с тем, что судьи элементарно проглядели момент и не были уверены, кто в этом виноват, кого наказывать.

Лига лишилась твёрдости. Будь это регулярный чемпионат, или «Денвер» выигрывал бы в серии со счётом 2-0, то Джамал 100% пропустил бы третью игру с «волками». В «чёрно-розовом» 2007 году Амаре Стадемайр получил дисквалификацию за то, что он покинул скамейку запасных в ключевой игре плей-офф, когда Стадемайр ничего не делал. Что думаете вы по этому поводу — справедливое ли решение против Джамала Маррея вынесла лига?

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