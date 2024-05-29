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«Просто безумие». Брэндон Миллер рассказал историю о Майкле Джордане

«Просто безумие». Брэндон Миллер рассказал историю о Майкле Джордане
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Форвард «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер поделился историей о легендарном игроке НБА Майкле Джордане.

«Как я впервые встретил Майкла Джордана? Это была моя первая тренировка за «Шарлотт». И тогда я увидел, как он бросал штрафной бросок. Он его смазал. Просто безумие. Он промахнулся, эйрболл», — сказал Миллер во время выступления в Knuckleheads Podcast.

Джордан приобрёл миноритарный пакет акций «Шарлотт» в 2006 году. В 2010-м Майкл купил контрольный пакет акций франшизы. Летом прошлого года он решил продать команду. Сообщалось, что прославленный баскетболист выручил за неё $ 3 млрд.

Ранее сообщалось, что коллекционная карточка Джордана Jordan Star #101 сезона-1984/1985 была продана по рекордной цене на аукционе.

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Коллекционная карточка Майкла Джордана продана по рекордной цене

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