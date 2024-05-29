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«Енисей» объявил об уходе Ксэвьера Ратэн-Мэйса

«Енисей» объявил об уходе Ксэвьера Ратэн-Мэйса
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Пресс-служба красноярского «Енисея» поблагодарила канадского защитника Ксэвьера Ратэн-Мэйса за игру в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ и пожелала ему удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, 30-летний Ратэн-Мэйс подписал контракт с «Енисеем» летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 он принял участие в 39 играх. В среднем за матч Ксэвьер набирал 25,4 очка, делал 4,2 подбора, а также 4,5 передачи. Ратэн-Мэйс стал самым результативным игроком Единой лиги. Кроме того, Ксэвьер получил награды лучшего дебютанта и MVP сезона-2023/2024 по версии игроков лиги.

«Благодарим Ксэвьера за яркий сезон! Новых рекордов и удачи на его дальнейшем пути!» — помимо прочего, говорится в сообщении «Енисея».

Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Реал».

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