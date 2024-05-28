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Гарнетт высказался о влиянии Тейтума и Брауна

Гарнетт высказался о влиянии Тейтума и Брауна
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался по поводу дуэта Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна.

«Джейсон Тейтум и Джейлен Браун — самые испытанные в боях из всех молодых игроков… Я думаю, что пришло время «Бостона». Они заставляют всё это выглядеть слишком лёгким», — заявил Гарнетт в недавнем выступлении на подкасте All The Smoke.

Напомним, сегодня, 28 мая, в Индианаполисе состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Индианой Пэйсерс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 105:102 и вышли в финал НБА (4-0 в серии с «Пэйсерс»).

В финале команда встретится с победителем пары «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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