Казлаускас: приятно было наблюдать за игрой ветеранов ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Йонас Казлаускас прокомментировал победу своей команды над греческим «Панатинаикосом» в матче Евролиги.
«После таких матчей всегда испытываешь положительные эмоции. Мне было приятно наблюдать за тем, как сегодня сражалась команда. В заключительной четверти наши возрастные игроки — Хряпа, Лавринович, Шишкаускас — боролись за каждый мяч. За десятиминутку было разыграно четыре-пять спорных. Я давно такого не видел. Это служит лучшим доказательством настроя игроков на матч.
»Панатинаикос" — хорошая команда, но нам удалось грамотно сыграть в защите во второй половине, за счёт чего и смогли одержать победу. Что касается трёхочковых, то в Химках не летело, а сегодня полетело. Но эти попадания были не случайными, а стали результатом комбинаций", — передаёт слова Казлаускаса корреспондент «Чемпионат.com» Лев Савари.
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