Рондо в сентябре будет работать журналистом в мужском журнале
Поделиться
Разыгрывающий «Бостона» Раджон Рондо согласился стать сотрудником известного модного журнала GQ во время Недели моды в Нью-Йорке. Рондо будет работать для журнала на протяжении сентября.
Как сообщает американская пресса, он будет писать заметки, брать интервью, а также вести блог на страницах издания.
Рондо выступает в НБА с 2006 года. Вместе с «Бостоном» он стал чемпионом НБА в сезоне-2007/08, а также участвовал в Матче всех звёзд в 2010, 2011 и 2012 годах.
Комментарии
- 3 ноября 2022
-
21:45
-
20:59
-
20:48
-
19:28
-
19:08
-
18:40
-
17:58
-
17:53
-
16:26
-
15:43
-
14:38
-
14:35
-
14:29
-
13:40
-
13:30
-
12:57
-
12:55
-
11:55
-
11:55
-
11:07
-
10:52
-
09:53
-
09:46
-
09:23
-
08:45
-
05:52
-
05:37
-
05:24
-
03:55
-
00:50
- 2 ноября 2022
-
23:45
-
22:59
-
21:54
-
20:59
-
19:02
Партнерский контент