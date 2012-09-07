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Рондо в сентябре будет работать журналистом в мужском журнале

Рондо в сентябре будет работать журналистом в мужском журнале
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Разыгрывающий «Бостона» Раджон Рондо согласился стать сотрудником известного модного журнала GQ во время Недели моды в Нью-Йорке. Рондо будет работать для журнала на протяжении сентября.

Как сообщает американская пресса, он будет писать заметки, брать интервью, а также вести блог на страницах издания.

Рондо выступает в НБА с 2006 года. Вместе с «Бостоном» он стал чемпионом НБА в сезоне-2007/08, а также участвовал в Матче всех звёзд в 2010, 2011 и 2012 годах.

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