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Эксперт раскритиковал Луку Дончича после третьего матча финала НБА

Эксперт раскритиковал Луку Дончича после третьего матча финала НБА
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Известный обозреватель Брайан Уиндхорст раскритиковал разыгрывающего защитника «Даллас Маверикс» Луку Дончича за его неприемлемую игру в третьем матче финальной серии плей-офф НБА. В том числе журналист был недоволен привычкой словенского баскетболиста «наезжать» на судей.

«Возможно, летом кто-нибудь до него доберётся, потому что никто из «Маверикс» или кто-либо ещё в его жизни этого до сих пор не сделали, и вот к чему это привело команду. Они никогда не доберутся до трофея, пока Дончич не улучшит свою игру», — приводит слова Виндхорста сайт UPROXX.

Ранее в американском Далласе завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс».

Гости одержали победу со счётом 106:99 и теперь выигрывают в серии 3-0. Лука Дончич за четыре минуты до финальной сирены получил шестой фол и был удалён с площадки. Это третий подобный случай в его карьере.

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