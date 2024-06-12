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Леброн Джеймс отреагировал на смерть легенды НБА Джерри Уэста

Леброн Джеймс отреагировал на смерть легенды НБА Джерри Уэста
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Известный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал смерть легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джерри Уэста.

«Мне будет очень не хватать наших встреч, мой дорогой друг! Мои мысли и молитвы обращены к твоей замечательной семье! Навсегда люблю тебя, Джерри! Покойся в раю, мой дорогой друг!» — написал в своих социальных сетях Леброн.

Напомним, Джерри Уэст скончался сегодня утром у себя дома в покое, жена Карен была рядом с Джерри. Силуэт Джерри Уэста используется в логотипе НБА на протяжении ряда десятилетий.

За свою игровую карьеру Уэст добился одного титула (1972), один раз стал MVP финала и 14 раз участвовал в Матче всех звёзд. Всю свою карьеру он провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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