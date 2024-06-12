Инсайдер Чарания: Джимми Батлер не хочет покидать «Майами»

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания высказался об игроке «Майами Хит» Джимми Батлере и его возможном будущем в НБА. Напомним, появились слухи, что «Майами» планирует отказаться от своего лидера в межсезонье.

«Есть несколько команд в НБА, которые готовы продлить его нынешний контракт. «Хит» не хотят обменивать его, но они сомневаются, выдавать ли ему долгосрочное продление контракта. Это вопрос, ответ на который нам предстоит узнать», — заявил Чарания на шоу Пэта Маккафи.

Напомним, Батлер пропустил все матчи первого раунда плей-офф из-за травмы. Таким образом, «Майами Хит» уступил «Бостон Селтикс» в серии со счётом 1-4 и не смог повторить успех прошлого сезона, когда команда смогла пройти в финал.

Никола Йович преподал урок сербского языка Джимми Батлеру: