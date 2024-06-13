Экс-игрок НБА подписал контракт с испанской «Басконией»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лёгкий форвард сборной Франции по баскетболу, ранее выступавший в НБА Тимоте Луваву-Кабарро стал игроком испанской «Басконии». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Фото: Официальный сайт «Басконии»

Сообщается, что контракт с 29-летним французом рассчитан до 2026 года.

В прошедшем сезоне Луваву-Кабарро выступал за «Виллербан», набирая в Евролиге 13,0 очка, 3,4 подбора, 2,3 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

Всего на счету француза 328 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Филадельфию Сиксерс», «Оклахому-Сити Тандер», «Чикаго Буллз», «Бруклин Нетс» и «Атланту Хоукс».

Отметим, в четвертьфинальной серии нынешнего сезона Евролиги «Баскония» встречалась с мадридским «Реалом» и уступила ему в трёх матчах (0-3 в серии). В минувшем сезоне регулярного чемпионата испанский клуб занял девятое место и не смог выйти в плей-офф чемпионата.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: