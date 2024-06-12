Легенда баскетбола Джерри Уэст скончался в возрасте 86 лет, его силуэт — на логотипе НБА

Легендарный баскетболист и руководитель команд НБА Джерри Уэст скончался в возрасте 86 лет, сообщает авторитетный инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter). Репортёр Крис Хэйнс сообщил, что Уэст скончался сегодня утром у себя дома в покое, жена Карен была рядом с Джерри.

Силуэт Джерри Уэста используется в логотипе НБА на протяжении ряда десятилетий. За свою игровую карьеру Уэст добился одного титула (1972), одного MVP финала и 14 участий на Матче всех звёзд. Всю свою карьеру он провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс».

После завершения игровой карьеры Уэст работал тренером, а также генеральным менеджером ряда чемпионских команд НБА. Работа Джерри решительным образом повлияла на судьбы таких франшиз, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфис Гриззлиз», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс».