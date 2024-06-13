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Бо Бич покинул «Енисей»

Бо Бич покинул «Енисей»
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Форвард красноярского «Енисея» Бо Бич покинул команду, сообщает пресс-служба клуба. Американец пришёл в российский клуб во время предсезонной подготовки в 2023 году.

«Благодарим Бо за время, проведённое в «Енисее». Удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы будем скучать!» — сообщается в заявлении клуба.

Баскетболист провёл 39 матчей Единой лиги ВТБ со средними показателями в 6,4 очка, четыре подбора, 0,5 передачи, 0,5 перехвата и 0,2 блок-шота за 19 минут. В феврале Бо Бич стал победителем конкурса трёхочковых на Матче всех звёзд Единой лиги.

Перед переходом в «Енисей» Бо Бич профессионально играл в Германии, Греции, Польше и Сербии. Баскетболист выступал за белградский ФМП и дошёл до финала чемпионата Сербии.

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