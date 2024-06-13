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«Бостон» в шаге от победы в плей-офф НБА, «ПСЖ» интересен Сперцян. Главное к утру

«Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» в третьем матче финальной серии (106:99) и остаётся в шаге от чемпионства (3-0 счёт серии), «ПСЖ» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, стала известна сумма, за которую «Аталанта» готова расстаться с российским полузащитником Алексеем Миранчуком. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».