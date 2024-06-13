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13 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НБА

«Бостон» в шаге от победы в плей-офф НБА, «ПСЖ» интересен Сперцян. Главное к утру
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«Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» в третьем матче финальной серии (106:99) и остаётся в шаге от чемпионства (3-0 счёт серии), «ПСЖ» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, стала известна сумма, за которую «Аталанта» готова расстаться с российским полузащитником Алексеем Миранчуком. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Бостон» выиграл у «Далласа» третий матч финала НБА, Браун и Тейтум набрали 61 очко.
  2. «ПСЖ» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном — Arménie Football.
  3. Стала известна сумма, за которую «Аталанта» готова отпустить Алексея Миранчука.
  4. В УЕФА рассказали об особенностях судейства на Евро-2024.
  5. Фанаты в жёсткой форме раскритиковали игроков сборной Сербии за отказ от общения с детьми.
  6. «Бостон» не проигрывает на протяжении 34 дней, одержав победу в 10 матчах подряд.
  7. Альваро Мората выступил с неожиданным заявлением о своём будущем перед Евро-2024.
  8. Модрич пошёл на двукратное снижение зарплаты ради «Реала» — OK Diario.
  9. Фарм-клуб «Вашингтона» второй год подряд сыграет в финале плей-офф АХЛ.
  10. Бывший игрок «МЮ» Рафаэль Варан может стать одноклубником Месси — источник.
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Топ-матчи четверга: «Даллас» — «Бостон» в финале НБА, теннис и США — Бразилия в футболе
Топ-матчи четверга: «Даллас» — «Бостон» в финале НБА, теннис и США — Бразилия в футболе
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