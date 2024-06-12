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«Джерри был для меня как старший брат». Майкл Джордан — о смерти Уэста

«Джерри был для меня как старший брат». Майкл Джордан — о смерти Уэста
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Майкл Джордан отреагировал на смерть легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джерри Уэста.

«Я глубоко опечален известием о кончине Джерри. Он был для меня настоящим другом и наставником, как старший брат. Я ценил его дружбу и знания, и всегда жалел, что не смог сыграть против него как соперника. Но чем больше я узнавал его, тем больше жалел, что не был его товарищем по команде. Меня восхищали его идеи насчёт баскетбола. У нас с ним было много общего в том, как мы подходили к игре. Мне всегда будет его не хватать. Мои соболезнования его жене Карен и сыновьям. Покойся с миром», — процитировал сообщение Джордана известный телеведущий и аналитик Стивен Эй Смит в эфире своей передачи на канале ESPN.

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