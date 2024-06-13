Тейтум раскрыл, какие видео главный тренер «Бостона» показывает команде

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, что их главный тренер Джо Маззулла показывает команде видео, на которых бойцы UFC теряют сознание, чтобы продемонстрировать, как тем удаётся сохранять спокойствие в такие моменты и продолжить сопротивляться. Об этом сообщает Basketball Forever.

Ранее в американском Далласе завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 106:99 и теперь выигрывают в серии 3-0. Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком «Бостона», он принёс своей команде 31 очко.

Четвёртый матч серии, который может принести «Селтикс» чемпионское звание, пройдёт в Далласе в ночь с 14 на 15 июня по московскому времени.