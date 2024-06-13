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Тейтум раскрыл, какие видео главный тренер «Бостона» показывает команде

Тейтум раскрыл, какие видео главный тренер «Бостона» показывает команде
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, что их главный тренер Джо Маззулла показывает команде видео, на которых бойцы UFC теряют сознание, чтобы продемонстрировать, как тем удаётся сохранять спокойствие в такие моменты и продолжить сопротивляться. Об этом сообщает Basketball Forever.

Ранее в американском Далласе завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Гости одержали победу со счётом 106:99 и теперь выигрывают в серии 3-0. Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком «Бостона», он принёс своей команде 31 очко.

Четвёртый матч серии, который может принести «Селтикс» чемпионское звание, пройдёт в Далласе в ночь с 14 на 15 июня по московскому времени.

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