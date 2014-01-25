Петруччи: ФИБА просила минимум € 830 тыс. за право претендовать на wild card

Президент итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи заявил, что Италия не стала претендовать на wild card на грядущий чемпионат мира из-за того, что ФИБА требовала за это денег. Петруччи назвал метод определения wild card невероятным и посетовал на то, что выбор не основывается на спортивных критериях.
«ФИБА просила минимум € 830 тыс. за право претендовать на wild card. Я считаю, что было бы неэтично участвовать в этом аукционе в такой трудный для страны момент. Просто невероятно, что выбор обладателя wild card основан не на рейтинге команды, а на неспортивных показателях. Уверен, что wild card достанутся командам, которых мы обыгрывали на площадке. На мой взгляд, критерии, по которым определяют обладателей wild card, должны были обсуждаться перед Евробаскетом», — цитирует Петруччи Sportando.
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