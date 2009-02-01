"Вашингтон" уверенно взял верх над "Клипперс"

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» выиграл у «Клипперс» со счётом 106:94.

НБА. Регулярный чемпионат. 31 января

«Вашингтон» — «Клипперс» — 106:94 (26:22, 32:25, 23:28, 25:19).

В: Джеймисон (25), Йонг (22), Макги (18).

К: Гордон (25), Дэвис (17), Новак (17).