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"Вашингтон" уверенно взял верх над "Клипперс"

"Вашингтон" уверенно взял верх над "Клипперс"
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон» выиграл у «Клипперс» со счётом 106:94.

НБА. Регулярный чемпионат. 31 января

«Вашингтон» — «Клипперс» — 106:94 (26:22, 32:25, 23:28, 25:19).

В: Джеймисон (25), Йонг (22), Макги (18).

К: Гордон (25), Дэвис (17), Новак (17).

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