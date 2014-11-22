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Ногейра: Кабокло — Джастин Бибер для болельщиков «Торонто»

Ногейра: Кабокло — Джастин Бибер для болельщиков «Торонто»
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По ходу матча регулярного чемпионата НБА с «Милуоки» болельщики «Торонто» требовали выхода на площадку форварда-новичка Бруну Кабокло и устроили бразильскому баскетболисту овацию после того, как он эффектно вколотил мяч сверху после передачи Лу Уильямса, набрав тем самым первые очки в сильнейшей лиге планеты.

Лучше других ажиотаж вокруг персоны Бруну охарактеризовал его соотечественник Лукас Ногейра, также дебютирующий в НБА в этом сезоне.

«Для болельщиков „Торонто“ Бруну — это новый Джастин Бибер», — сказал Ногейра, проводя параллели с популярным канадским поп-исполнителем.

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Новости. Баскетбол
  • 20 августа 2026
  • 19:40