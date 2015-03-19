Маскот «Чикаго» сбил с ног болельщика, реализовавшего бросок с центра площадки
Поделиться
Официальный сайт НБА подготовил видеоролик, посвящённый забавному инциденту в большом перерыве матча регулярного чемпионата между «Чикаго Буллз» и «Индиана Пэйсерс». Когда болельщик коллектива из Иллинойса реализовал призовой бросок с середины площадки, талисман клуба по имени Бенни оригинально отпраздновал попадание, сбив его автора с ног.
Комментарии
- 17 августа 2022
-
23:17
-
22:13
-
20:50
-
18:47
-
16:28
-
15:32
-
15:16
-
13:49
-
13:05
-
12:00
-
10:57
-
10:01
-
04:18
-
00:25
- 16 августа 2022
-
23:34
-
22:26
-
21:43
-
20:56
-
19:40
-
19:13
-
18:57
-
18:26
-
17:21
-
16:43
-
15:47
-
14:46
-
12:52
-
11:59
-
10:40
-
09:28
-
02:57
-
00:54
- 15 августа 2022
-
23:59
-
23:49
-
22:52
Партнерский контент