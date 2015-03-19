Маскот «Чикаго» сбил с ног болельщика, реализовавшего бросок с центра площадки

Официальный сайт НБА подготовил видеоролик, посвящённый забавному инциденту в большом перерыве матча регулярного чемпионата между «Чикаго Буллз» и «Индиана Пэйсерс». Когда болельщик коллектива из Иллинойса реализовал призовой бросок с середины площадки, талисман клуба по имени Бенни оригинально отпраздновал попадание, сбив его автора с ног.