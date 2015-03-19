Фогель: не исключено, что Джордж не вернётся в строй в текущем сезоне
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После поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» главный тренер «Индиана Пэйсерс» Фрэнк Фогель не смог дать конкретный ответ на вопрос, сыграет ли в текущем сезоне форвард Пол Джордж. Последний, напомним, восстанавливается после перелома ноги, полученного в процессе подготовки к чемпионату мира в составе сборной США.
«Могу сказать только, что мы оцениваем ситуацию каждую неделю и стараемся не забегать вперёд. Если он не успеет восстановиться до начала плей-офф, то играть не будет. Не исключено, что в текущем сезоне Пол на площадку не вернётся», — приводит слова Фогеля ESPN.
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