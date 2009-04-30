Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник "Орландо" Ли пропустит шестой матч с "Сиксерс"

Защитник "Орландо" Ли пропустит шестой матч с "Сиксерс"
Комментарии

Основной защитник «Орландо» Кортни Ли пропустит шестой матч серии плей-офф против «Филадельфии», сообщает AP. Ему сломал нос в предыдущей встрече его партнёр по команде Дуайт Ховард.

Напомним, что Дуайт Ховард также пропустит шестой матч — он получил дисквалификацию за удар локтем центрового «Сиксерс» Самуэля Далембера.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023