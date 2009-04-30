Защитник "Орландо" Ли пропустит шестой матч с "Сиксерс"
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Основной защитник «Орландо» Кортни Ли пропустит шестой матч серии плей-офф против «Филадельфии», сообщает AP. Ему сломал нос в предыдущей встрече его партнёр по команде Дуайт Ховард.
Напомним, что Дуайт Ховард также пропустит шестой матч — он получил дисквалификацию за удар локтем центрового «Сиксерс» Самуэля Далембера.
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