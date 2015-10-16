20 очков Принтезиса помогли «Олимпиакосу» выиграть у «Цедевиты» «+15»
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«Олимпиакос» одержал домашнюю победу над «Цедевитой» со счётом 76:61 в первом матче группового турнира Евролиги в группе B. Греки лучше реализовывали броски с игры – 43,5% против 36,7% у гостей, а также владели преимуществом в подборах – 42 против 33 у хорватской команды.
Самым результативным в составе «Олимпиакоса» стал форвард Георгиос Принтезис, на счету которого 20 очков. Защитник «Цедевиты» Джейкоб Паллен набрал 18 очков.
Евролига. Группа B. 1-й тур
15 октября 2015, четверг. 21:45 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
76 : 61
Цедевита
Загреб, Хорватия
Олимпиакос: Принтезис - 20, Янг - 16, Лойески - 14, Манцарис - 11, Папапетру - 6, Спанулис - 5, Аграванис - 4, Атинеу, Милутинов, Строберри, Хэкетт, Цаирелис
Цедевита: Пуллен - 18, Зубчич - 16, Билан - 10, Уайт - 8, Муса - 4, Бабич - 2, Пилепич - 2, Зорич - 1, Арапович, Гордич, Зганец, Мазалин
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