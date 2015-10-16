20 очков Принтезиса помогли «Олимпиакосу» выиграть у «Цедевиты» «+15»

«Олимпиакос» одержал домашнюю победу над «Цедевитой» со счётом 76:61 в первом матче группового турнира Евролиги в группе B. Греки лучше реализовывали броски с игры – 43,5% против 36,7% у гостей, а также владели преимуществом в подборах – 42 против 33 у хорватской команды.

Самым результативным в составе «Олимпиакоса» стал форвард Георгиос Принтезис, на счету которого 20 очков. Защитник «Цедевиты» Джейкоб Паллен набрал 18 очков.