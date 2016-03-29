15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Брайант показал худший результат в карьере, добившись полезности "-43"

Брайант показал худший результат в карьере, добившись полезности "-43"
Комментарии

Поединок регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз» «увенчался» не только повторением клубного антирекорда «Лос-Анджелес Лейкерс», лишь во второй раз в своей истории проигравшего с разницей в 48 очков, но и установлением многолетним лидером коллектива из Калифорнии личного достижения негативного характера — показатель полезности "-43", с которым встречу завершил Коби Брайант, стал для него худшим в 20-летней профессиональной карьере.

Следует отметить, что за 28 минут игрового времени Коби отметился всего 5 набранными очками, смазав 10 из 11 своих бросков с игры.

Комментарии