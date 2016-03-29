Брайант показал худший результат в карьере, добившись полезности "-43"

Поединок регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз» «увенчался» не только повторением клубного антирекорда «Лос-Анджелес Лейкерс», лишь во второй раз в своей истории проигравшего с разницей в 48 очков, но и установлением многолетним лидером коллектива из Калифорнии личного достижения негативного характера — показатель полезности "-43", с которым встречу завершил Коби Брайант, стал для него худшим в 20-летней профессиональной карьере.

Следует отметить, что за 28 минут игрового времени Коби отметился всего 5 набранными очками, смазав 10 из 11 своих бросков с игры.