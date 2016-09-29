Кириленко: уровень нынешней сборной России — борьба за выход на Евробаскет

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко призвал не заниматься самообманом и реально оценивать уровень сборной России.
«По своей силе мы сейчас там, где мы есть. И не нужно заниматься самообманом. Сборная России не на Олимпиаде, а играет отборочный турнир к чемпионату Европы. Это наш уровень. Если хорошо выступаем на этом уровне, выходим на Евробаскет и уже там будем смотреть, где сейчас находимся.
Главная задача для меня – построить боеспособный коллектив, который в любых условиях будет оставаться «крепким орешком» и который только растёт и улучшается. Но не тот, который при первой же возможности – бах и рассыпался. И не важно, кто в составе. Из 12 человек, которые есть, необходимо выжимать максимум того, что они могут.
Мне нравится подход Сергея Базаревича. Он дает шанс не только лидерам, но и ребятам, которые не входят в основной состав сборной. Это делается с прицелом на будущее. А для игроков это уникальная возможность, получив заряд в сборной, начать клубный сезон с другими мыслями и в другом статусе», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.
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