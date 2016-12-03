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Леброн Джеймс: Медовый месяц «Кливленда» закончился

Леброн Джеймс: Медовый месяц «Кливленда» закончился
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Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после очередного поражения своей команды в матче против «Чикаго Буллз» (105:111) заявил, что его команде нужно серьёзно подходить к каждому матчу.

«Медовый месяц закончился. Вот вам заголовок. Нам нужно собраться и прибавлять. Это касается всех», – приводит слова Джеймса ESPN.

В игре с «Чикаго» Леброн провёл на паркете 45 минут, собрав коллекцию из 27 очков, 13 результативных передач и пяти подборов. Стоит отметить, что «Кливленд» продолжает удерживать первую строчку Восточной конференции.

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