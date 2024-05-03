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«Мы готовы к новому вызову». Димитриевич — о предстоящем полуфинале с «Локо»

«Мы готовы к новому вызову». Димитриевич — о предстоящем полуфинале с «Локо»
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26-летний разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич прокомментировал предстоящую полуфинальную серию с «Локомотивом-Кубанью», которая начнётся 6 мая в 19:00 по московскому времени.

«Мы очень рады выходу в полуфинал. Наша команда находится в хорошем настроении и готова к новому вызову. Хорошо помним тяжелый пятиматчевый финал прошлого года с «Локомотивом-Кубань» и предвкушаем сложную серию», — приводит слова Ненада пресс-служба клуба.

Напомним, Ненанд стал обладателем награды MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за сезон-2023/24. В нынешнем сезоне Ненад Димитриевич в среднем за матч набирает 19 очков, отдаёт 6,6 передачи, совершает 3,6 подбора, а также делает 1,3 перехвата при средней эффективности 23,9 балла.

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