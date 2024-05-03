Тобиас Харрис — самый дорогой баскетболист, проигравший матч плей-офф без набранных очков

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Тобиас Харрис стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, проигравшим матч плей-офф (не считая плей-ин) без единого набранного очка.

Годовая зарплата Харриса в «Филадельфии Сиксерс» составляет $ 39,3 млн. В состоявшемся сегодня, 3 мая, матче с «Нью-Йорк Никс» Тобиас провёл на площадке 29.20 минут, сделал два двухочковых броска, но не реализовал ни одного из них, не набрав, соответственно, ни одного очка.

После этой победы со счётом 118:115 «Нью-Йорк Никс» вышел во второй раунд плей-офф НБА, а «Филадельфия Сиксерс» завершает борьбу за титул.

Предыдущий «рекорд» принадлежал выступавшему в 2017 году за «Хьюстон Рокетс» Райану Андерсону. Его годовая зарплата составляла тогда $ 18,7 млн.