Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фенербахче — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тобиас Харрис — самый дорогой баскетболист, проигравший матч плей-офф без набранных очков

Тобиас Харрис — самый дорогой баскетболист, проигравший матч плей-офф без набранных очков
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Тобиас Харрис стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, проигравшим матч плей-офф (не считая плей-ин) без единого набранного очка.

Годовая зарплата Харриса в «Филадельфии Сиксерс» составляет $ 39,3 млн. В состоявшемся сегодня, 3 мая, матче с «Нью-Йорк Никс» Тобиас провёл на площадке 29.20 минут, сделал два двухочковых броска, но не реализовал ни одного из них, не набрав, соответственно, ни одного очка.

После этой победы со счётом 118:115 «Нью-Йорк Никс» вышел во второй раунд плей-офф НБА, а «Филадельфия Сиксерс» завершает борьбу за титул.

Предыдущий «рекорд» принадлежал выступавшему в 2017 году за «Хьюстон Рокетс» Райану Андерсону. Его годовая зарплата составляла тогда $ 18,7 млн.

Сейчас читают:
Деклассировал MVP и провёл историческую серию в плей-офф. В НБА зажглась новая суперзвезда
Деклассировал MVP и провёл историческую серию в плей-офф. В НБА зажглась новая суперзвезда
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android