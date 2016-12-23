Иванович: начали матч против «Калева» не так уж здорово

Главный тренер «Химок»прокомментировал победу своей команды над «Калевом» в матче Единой лиги ВТБ (84:77).«Мы одержали очень важную победу. «Калев» играл хорошо, тогда как мы начали этот матч не так уж здорово. Наладив игру во второй половине, мы всё же не могли найти чёткой идеи в нападении на протяжении четырёх-пяти минут. К тому же, вследствие двух-трёх наших ошибок в защите, «Калев» получил возможность для того, чтобы побороться за победу. Однако в конечном итоге выиграли мы», — приводит слова наставника официальный сайт «Химок».