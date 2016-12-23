Уэйд: не мог поверить, что «Майами» сможет подписать Шакила О`Нила

Защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд рассказал о переходе Шакила О`Нила в «Майами Хит» в 2004 году.
«Когда впервые появились новости о том, что «Хит» собирается подписать О`Нила, я убеждал всех вокруг, что это неправда. Я не думал, что это возможно. Шак был одним из лучших игроков в мире. Я не мог поверить, что буду играть вместе с ним в свой второй сезон в лиге. Потом это случилось. Тогда я был на Олимпийских играх, и я знал, что мне нужно стать лучше. Я знал, что подписание игрока такого калибра было сделано не только для того, чтобы продавать больше билетов. Мы сделали это, чтобы выиграть титул», – приводит слова Уэйда ESPN.
Напомним, что 23 декабря «Майами» вывел из обращения 32-й номер легендарного центрового.