Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Портленда» подал заявление на польское гражданство

Защитник «Портленда» подал заявление на польское гражданство
Комментарии

Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Малкольм Брогдон подал заявление на получение польского гражданства, сообщает Basket News. Баскетболист женат на Виктории Яновской, являющейся гражданкой Польши.

Таким образом, если заявление будет одобрено президентом Анджеем Дудой, сборная Польши по баскетболу сможет вызывать Брогдона на международные турниры.

Польская федерация на протяжении нескольких лет связывалась с игроком с целью натурализации. Если Брогдон станет гражданином Польши, он сможет присоединиться к форварду «Сан-Антонио Спёрс» Джереми Сохану в сборной.

Ближайшим летом Польша будет выступать на квалификационном турнире на Олимпийские игры 2024 года. Сборная попала в группу B, где столкнётся с Финляндией и Багамскими островами.

Сейчас читают:
ФИБА представила корзины и правила жеребьёвки квалификационных турниров ОИ-2024
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android