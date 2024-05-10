Защитник «Портленда» подал заявление на польское гражданство

Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Малкольм Брогдон подал заявление на получение польского гражданства, сообщает Basket News. Баскетболист женат на Виктории Яновской, являющейся гражданкой Польши.

Таким образом, если заявление будет одобрено президентом Анджеем Дудой, сборная Польши по баскетболу сможет вызывать Брогдона на международные турниры.

Польская федерация на протяжении нескольких лет связывалась с игроком с целью натурализации. Если Брогдон станет гражданином Польши, он сможет присоединиться к форварду «Сан-Антонио Спёрс» Джереми Сохану в сборной.

Ближайшим летом Польша будет выступать на квалификационном турнире на Олимпийские игры 2024 года. Сборная попала в группу B, где столкнётся с Финляндией и Багамскими островами.